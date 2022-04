Macron è stato rieletto con il 58% dei voti. Scopriamo i retroscena

Macron è stato rieletto presidente in Francia con il 58,2% dei voti. Il noto politico, infatti, è il terzo dopo Mitterrand e Chirac ad aver ottenuto un secondo mandato. Scopriamo tutti i retroscena.

Classe 1968, Marine Le Pen è una famosa politica francese. Presidente del Rassemblement National e deputata all’Assemblea Nazionale francese, la giurista ha perso contro Macron durante le elezioni. Tuttavia la donna si è mostrata soddisfatta perché l’estrema destra ha ottenuto il 41,2% dei consensi, ossia 13 milioni di voti. Questo è un risultato incredibile che, nella Quinta repubblica, non si registrava dal 1958.

Emmanuel Macron è stato rieletto in un clima di grande incertezza. Il presidente, infatti, dovrà gestire anche quelle persone che non lo avrebbero mai voluto al potere. Animato da un’estrema determinazione e da una spiccata consapevolezza ha, altresì, dichiarato:

“ So che molti dei nostri connazionali oggi hanno scelto l’estrema destra. Dovrò trovare una risposta alla rabbia e al disaccordo che li ha portati a votare per questo progetto. Sarà una responsabilità mia e di chi mi circonda ”.

Macron si è fatto accompagnare dalla moglie Brigitte, camminando mano nella mano, e da un gruppo di ragazzi e ragazze. Affiancato dalla donna che ama, il presidente della Repubblica francese ha sorriso in modo aperto e sincero ed ha lasciato trapelare, così, le sue emozioni e la sua gioia. La solennità del momento, acuita dalle meravigliose note dell‘“Inno alla gioia” di Beethoven e dall’illuminazione stratosferica della Tour Eiffel, ha incantato i media e rimarrà incisa per sempre nel cuore della storia.

“Abbiamo tanto da fare e la guerra in Ucraina è qui per ricordarci che stiamo attraversando dei tempi tragici in cui la Francia deve portare la sua voce e la chiarezza delle sue scelte e costruire la sua forza in tutti gli ambiti e lo faremo.” ha precisato.