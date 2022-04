Oroscopo di Paolo Fox Martedì 26 Aprile 2022: Leone preoccupato

Ariete Questa è una settimana di attesa, a breve ci saranno grandi prospettive e Giove sarà nel vostro segno dal 10 Maggio. Questo non vuol dire che a partire esattamente da quella data accadranno cose pazzesche ma che il cielo favorirà i liberi professionisti, le persone che vogliono rimettersi in gioco. Le prospettive sono buone ma ancora di concreto non c’è molto.

Toro Il Toro deve ricostruire una certa reputazione o stabilità anche dal punto di vista sentimentale. In questi giorni siete talmente fieri, battaglieri e disposti anche a dimostrare a tutti che il vostro amore è sincero che in certi casi potreste decidere anche di compiere un grande passo. Il Sole nel segno regala buone opportunità.

Gemelli Il segno zodiacale dei Gemelli vive giornate un po’ fiacche e senza un obiettivo. Soprattutto manca un riferimento. Fase di fermo e nervosismo che non vi permette di concludere tutto e subito. Non è tutto nelle vostre mani, cercate di non scaricare questa tensione in famiglia e in amore.

Cancro Settimana molto importante per la verifica di un sentimento, è come se da fine aprile fino al 10 Maggio voi dobbiate fare una scelta che riguarda l’amore o il lavoro, tutte le scelte che farete saranno importanti e se state aspettando una richiesta o una proposta non dite no perché non sarà il caso di fare i difficili. Da Maggio a Dicembre costruite qualcosa di importante.

Leone Dovete combattere con qualche piccola ansia di tipo lavorativo, nella maggioranza dei casi potrebbe esserci un piccolo screzio con un capo o con una persona che amministra i vostri soldi o in generale preoccupazioni di tipo pratico. Giugno e Luglio saranno mesi molto importanti per una rinascita e arriveranno belle proposte. Peccato che ci sono giornate come quella di oggi in cui le preoccupazioni valgono più del resto.

Vergine Sole e Mercurio in aspetto importante, dal punto di vista tecnico avete delle soluzioni in mano quindi questo non è un oroscopo difficile o che prevede complicazioni se non fosse che gli altri non vi danno retta. Il vero conflitto dei nati Vergine è quello di non sentirsi ascoltati. Dovete lottare con delle persone che non fanno quello che dite così anche la giornata di oggi sembra un pochino pesante. Non sono pochi quelli che devono riposare un pochino, recuperare forma fisica, voi siete una persona che dà molto per il lavoro però ricordate che anche la famiglia ha bisogno di voi.

Bilancia Qui si gioca una partita importante soprattutto per coloro che negli ultimi due mesi hanno avuto un cambiamento di lavoro magari non desiderato perché entro il 10 Maggio bisogna fare delle scelte molto importanti. C’è chi negli ultimi due mesi ha fatto una scelta coraggiosa e ha preso una grande decisione per cui adesso dovrà affrontare il futuro in maniera diversa. Se dovete rinnovare un accordo siete un po’ preoccupati.

Scorpione Si parla di questa Venere importante che riguarda il vostro segno zodiacale e quando Venere tocca un segno con un aspetto morbido si parla anche di sentimenti che si spera siano ricambiati. Questo è un oroscopo che può creare solo qualche imbarazzo sul lavoro e due sono le spiegazioni o sapete qualcosa che non vi interessa oppure volete cambiare e non sapete dove andare, altri sono proprio fermi. L’astrologo chiede un po’ di attenzione.

Sagittario Dal prossimo mese per voi ripartono tante cose, lo sanno i liberi professionisti che tra Maggio e Giugno si rimettono in gioco, lo sanno anche quelli che stanno aspettando l’esito di una causa. Queste giornate però sono come compresse o agitate dal fatto che vorreste fare tanto e riuscite a fare poco.

Capricorno E’ molto importante che in questo periodo crediate nei sentimenti, in genere voi volete fare tutto senza dipendere dagli altri, controllare le situazioni che voi coinvolgono si può ma fino ad un certo punto perché non tutto dipende da voi. Da Maggio inizia una fase tranquilla nel senso che ci ha una storia o un lavoro che funziona non dovrà preoccuparsi ma solo mantenere la rotta.

Acquario Il segno dell’Acquario deve accontentarsi e questa è una cosa che farà innervosire molti di voi che invece vorrebbero avere tutto. Se c’è stato un problema la giornata di oggi rivela che, a parte qualche preoccupazione per il denaro, le stelle sono con voi.