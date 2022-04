Oroscopo di Paolo Fox Domenica 1 Maggio 2022: Scorpione nervoso

Ariete Nella giornata di domani sentite una grande svolta in arrivo. Mercurio è favorevole e presto Venere entra nel vostro segno. Si annuncia un Maggio ricco di novità in molti campi, soprattutto amore e lavoro. Nel frattempo usate questa domenica di festa per una giornata di relax che vi siete meritati.

Toro La giornata di domani si chiude in modo positivo. In questo periodo state ritrovando energia e dovete sfruttare questo miglioramento per fare chiarezza. Dovete capire cosa è giusto e cosa non è giusto. Le storie d’amore nate in questo periodo iniziano con buone premesse.

Gemelli La giornata di domani simboleggiano una giornata di recupero molto interessante. Aprile è stato un mese che vi ha messo alla prova e le risposte tardano ad arrivare. Mercurio ha raggiunto il vostro cielo e le cose tornano a muoversi. Non perdete di vista le questioni amorose.

Cancro Domani potete finalmente ritrovare serenità e forza. Approfittate di questo periodo per risolvere problemi che riguardano voi stessi e il vostro rapporto con l’amore. Non avete le idee chiare su quello che volete o magari avete discusso con il partner. Le stelle di Maggio vi consigliano chiarezza e prese di posizione più forti.

Leone La giornata di domani sarà da affrontare con grande cautela. Cercate di tenere sotto controllo il vostro nervosismo e restate pazienti. Sta per iniziare un periodo di forze e finalmente riceverete le soddisfazioni e le opportunità che da tempo cercate. Qualcuno di voi ha avuto un assaggio di cosa arriverà a Maggio.

Vergine Nella giornata di domani potrete contare su una Luna in Toro che è propizia per i nuovi incontri. L’unica vostra preoccupazione delle prossime ore riguarda la forma fisica. Non dovete allarmarvi ma per voi che volete avere tutto nella norma può arrivare qualche grattacapo in questo senso. Rimandate le decisioni di lavoro importanti a metà Maggio.

Bilancia Nella giornata di domani Mercurio favorevole aiuta a chiudere un accordo importante e recuperare armonia. Non vi dovete trascinare rapporti conflittuali. Non lasciate discorsi e questioni in sospeso e cercate di risolvere tutto in breve tempo.

Scorpione Nella giornata di domani la Luna può rendervi nervosi, anche più del dovuto. Il suggerimento è di trascorrere la giornata con le persone che ritenete piacevoli. Non reagite alle provocazioni nel caso di rapporti con qualche scocciatore. Fatevi scivolare addosso le cose e prendete la vita con filosofia, sta arrivando un periodo molto positivo!

Sagittario Domani iniziate ad avvertire una sensazione piacevole che può essere sintomo dell’arrivo di un imminente passione nella vostra vita. Per passione non vogliamo indicare solo l’amore ma anche passione per il lavoro, per un progetto. Presto arriveranno notizie interessanti.

Capricorno Domani ci sarà un recupero psicofisico grazie ai molti pianeti a voi favorevoli. Non dovete mettere da parte l’amore. Nell’ultimo periodo ci sono stati problemi con partner e famiglia e sarebbe il caso di chiarire tutto e subito. Venere tra poche ore inizia un transito per voi non molto positivo.

Acquario La giornata di domani è ancora agitata. Da tempo dovete dare una svolta alla vostra vita ma in generale vi sentite limitati. Il rischio è quello di non ottenere quello che volete e che inseguite. Saturno nel vostro segno vi obbliga ad essere concreti.