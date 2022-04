Il Re del Calciomercato non c’è più: morto Mino Raiola

Il calcio è scosso dalla notizia della morte di Mino Raiola, uno dei procuratori più importanti nel palcoscenico mondiale. Classe 1967 di Nocera Inferiore, all’anagrafe Carmine Raiola ha lasciato un segno importante all’interno dello sport più importante del mondo.

Raiola era stato sottoposto a cure mediche per una malattia polmonare e nelle scorse settimane era finito anche in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Evidentemente la situazione nel corso del tempo è peggiorata, fino all’annuncio del decesso, arrivato poco dopo le 13. Premiato nel 2016 e nel 2020 come miglior agente dell’anno, aveva preso l’etichetta di “Re del Calciomercato” per i suoi importanti affari nel corso della sua lunga carriera.

Solo grandi nomi nella sua Scuderia

Dall’aver portato gli olandesi Berkgamp e Jonk all’Inter negli anni ’90 fino ad avere la procura di grandi calciatori nel nuovo Millennio quali Nedved, Ibrahimovic, Balotelli, Pogba, Haaland e Donnarumma. Ma questi sono solo alcuni dei nomi entrati a far parte della “Scuderia Raiola”.

Negli ultimi tempi, il noto procuratore era alle prese con diversi club per alcune trattative, tra rinnovi e trasferimenti. In Italia, in particolar modo, i nomi sul tavolo erano quelli di Mkhitaryan con il prolungamento del contratto con la Roma oppure l’affaire-Romagnoli diviso tra Lazio e Barcellona con l’addio al Milan a parametro zero. Infine all’estero per il possibile trasferimento-record di Erling Haaland al Manchester City di Guardiola: tutti affari targati Mino Raiola. La sua scomparsa prematura all’età di 54 anni lascia un vuoto importante all’interno del mondo del calcio.

