Milano: “Accendere l’arte, spegnere il bullismo” è la nuova iniziativa contro il fenomeno. Ecco di cosa si tratta e come funziona

MILANO: “ACCENDERE L’ARTE, SPEGNERE IL BULLISMO” E’ IL NUOVO PROGETTO PER PREVENIRE IL FENOMENO- A Milano è partito ufficialmente un nuovo progetto per prevenire il fenomeno del bullismo. Lo slogan è molto semplice e immediato: “accendere l’arte, spegnere il bullismo”. Nell’iniziativa saranno coinvolti più di 90mila studenti e oltre 5000 docenti.

Giovanna Chiesa, CEO di Convy spiega quali sono gli obiettivi di questo nuovo progetto. Ecco le sue parole, riportate anche dai colleghi de “ilgiorno.it”: “Questo concorso nasce con l’obiettivo di far capire ai ragazzi che bullismo e cyber bullismo possono essere visti anche lo sguardo positivo e la forza creativa di chi sa e vuole reagire facendo leva sulla potenza dell’arte e della creatività e sul senso di appartenenza al gruppo”.

Per informare i ragazzi, Convy proporrà materiale informativo a seconda delle rispettive fasce d’età degli studenti. In particolare, ci saranno: percorsi grafici, storie, giochi, podcast e racconti scritti. Alle scuole andrà invece il compito di “accendere” la fantasia degli studenti, che potranno ideare qualsivoglia forma d’arte volta a combattere il fenomeno (disegni, audio, video, testi, poesie e calligrammi). Gli elaborati migliori verranno poi scelti dal fotografo, Mauro Gali, e saranno tramutati in vere e proprie opere d’arte.

