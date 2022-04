Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 27 aprile 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 27 aprile 2022, in onda su Canale 5

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 27 aprile 2022, su Canale 5 alle 14:45. Il classico appuntamento con il famoso dating show condotto da Maria De Filippi ci mostrerà oggi l’inizio di una nuova puntata che però vedrà l’assenza in studio di Ida Platano. Assenza di cui però non si sa ancora nulla: che sarà la De Filippi a dare qualche informazione in più?

Da un po’ di tempo in panchina, tornerà al centro dello studio Gemma Galgani che ha un nuovo corteggiatore, Giacomo. I due racconteranno la loro prima uscita insieme e poi balleranno. Altro protagonista della puntata di oggi sarà Riccardo Guarnieri, che dopo la decisione di Gloria di chiudere definitivamente la frequentazione, ha cominciato una conoscenza con Mariagrazia. Anche lei oggi non dovrebbe essere in studio per motivi personali. Inoltre, per Riccardo arriverà in trasmissione una nuova dama che deciderà di tenere.

Spazio verrà dato anche a Biagio che è uscito con Katia. L’appuntamento però non è andato nel migliore dei modi e sembrerebbe che la loro conoscenza sia già al capolinea.

