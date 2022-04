Kalush all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano “Stefania”

Kalush rappresenterà l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano “STEFANIA (Kalush Orchestra)”, già disponibile in digitale (https://kalush.lnk.to/Stefania_).

Kalush: scopriamo a chi è dedicata “Stefania”

La canzone di Kalush è dedicata alle madri dei membri della band e si basa su vere esperienze di vita. Il brano è stato presentato alle selezioni nazionali ucraine per l’Eurovision Song Contest 2022, alle quali ha partecipato a sorpresa la madre del leader della band nella serata finale, durante la quale si è emozionata nell’ascoltare il brano.

Le parole del frontman

«È un brano su mia madre – racconta il frontman Oleh Psiuk – Non le ho mai dedicato una canzone e non sono affatto sicuro che la nostra relazione sia stata particolarmente intensa in passato, ma so che si merita questa canzone. Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto per lei».

Kalush: qualche curiosità

KALUSH, il cui nome si ispira alla piccola città industriale in cui è nato il frontman e leader della band Oleh Psiuk (alias The Psiuchyi Son), si sono formati nel 2019 quando i membri Igor Didenchuk e MC CarpetMan (Kylym Men) hanno risposto a un post Facebook di Oleh in cui cercava musicisti per formare la band. A loro si aggiungono i polistrumentisti Tymofii Muzychuk e Vitaliy Duzhyk, formando definitivamente la band. Il loro primo singolo “Shtomber Womber” risale a dicembre 2021.