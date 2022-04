Maneskin: polemica per il “fuck Putin” al Coachella

I Maneskin, durante il festival musicale di Coachella, hanno espresso tutto il loro sostegno e la loro solidarietà nei confronto dell’Ucraina. Come l’hanno fatto? Grazie ad una loro canzone che è diventata, nel giro di pochissime ore, il manifesto contro la guerra di Putin. Inoltre, la nota band ha ricevuto anche l’approvazione da parte del Parlamento di Kiev. Scopriamo, insieme, cosa è successo.

Maneskin: ‘Gasoline’ contro Putin

I Maneskin, dopo aver cantato la loro nuova canzone, Gasoline, hanno dominato letteralmente il palco. Infatti Verkhovna Rada sui suoi social, afferma:

“Il cantante della band, Damiano, ha urlato dal palco: “Ucraina libera, fuck Putin“.

Inoltre, stando alle notizie di Ukraine now “la band italiana ha rifiutato un tour in Russia in solidarietà con l’Ucraina”.

L’esibizione e le critiche social

In seguito, sono state numerose la critiche sui social:

“Sarebbe bello che @thisismaneskin, vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per #Gaza, per la #Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti #Israele”, scrive su Twitter Chef Rubio, conduttore di numerosi programmi televisivi.

“Damiano dei Måneskin urla ‘Fuck Putin!’ dal palco. Ma la domanda è: Chi è Damiano dei Måneskin?”, aggiunge Sabrina F.

“So’ ragazzi, plagiabili, ricattabili, non sanno che c… dicono!! Si fanno trasportare dall’onda! E.. come tutti i ragazzi si sentono onnipotenti, forza della gioventù! Non si rendono conto fino a quando non ci sbattono il muso!”. ” Sono le cattive compagnie!!”, aggiunge in un altro post Kuky.

“Il governo ha stanziato milioni perché la stampa (tutta) facesse propaganda per i vaccini. Anche il mondo artistico (???) si è adeguato nel ripetere la cantilena (Gassman). Damiano è ottimo medium per influenzare gli stessi giovani che si sono punti solo per tornare a bere spritz “-dichiara Andrea.

I Maneskin: Damiano commenta così le critiche

All’attacco che si è scatenato sui social, Damiano risponde con una battuta chiara e concisa tramite il suo profilo Instagram: