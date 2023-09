Salerno, ospedale “Da Procida”: lavori per polo riabilitazione

di Rita Milione

All’ospedale “Da Procida” di Salerno sono previsti dei lavori per la trasformazione del nosocomio in polo della riabilitazione. La chiusura del presidio per gli interventi che avranno iniziano tra dicembre e gennaio del prossimo anno – come riporta il quotidiano La Città – mette a rischio la sistemazione di reparti, personale e macchinari per le indagini diagnostiche e per l’assistenza ai pazienti.

L’ospedale verrà svuotato completamente per consentire alla ditta incaricata di effettuare i lavori: dunque reparti e ambulatori dovranno necessariamente liberare gli spazi occupati.