Distributori self service h24, Comune di Salerno: “Stop licenze facili”

di Rita Milione

Il Comune di Salerno – come riporta il quotidiano Il Mattino – ha deciso di porre un freno alla concessione di licenze per l’apertura di distributori di bevande h24 sul territorio cittadino e in particolare nel centro. Stretta resa necessaria a causa di un problema di sicurezza: c’è il rischio del facile consumo di bevande alcoliche ai minorenni a spasso nel weekend e nelle ore serali della settimana.

“Il piano è pronto – annuncia l’assessore comunale alla Sicurezza Claudio Tringali –. Limitiamo fortemente le nuove aperture di questi distributori, soprattutto in zona centro, dove stiamo assistendo a una invasione. È una misura necessaria”.