Vietri sul Mare, Scuola di Ceramica Vietrese: dall’aula alla bottega

Oggi 16 settembre a Vietri la cerimonia di consegna dei camici con l’Assessora all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini

Dopo il grande riscontro della prima edizione, prende il via un nuovo capitolo per la Scuola Regionale di Ceramica Vietrese, che accoglie un gruppo di giovani allievi selezionati per il corso di formazione “Operatore della ceramica artigianale”. Oggi, 16 settembre, a partire dalle 10.30 presso l’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, si terrà la cerimonia di consegna dei camici: un momento che segna l’avvio del percorso pratico presso le botteghe artigiane del territorio, dopo le ore di formazione teorica già svolte presso la sede di Raito.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con MCG Consulting come ente attuatore. L’iniziativa si avvale della collaborazione degli enti firmatari del protocollo d’intesa con la Regione: Comune di Vietri sul Mare, Accademia di Belle Arti di Napoli, Ente Ceramica di Vietri, CNA Salerno, con il coordinamento di Sviluppo Campania.

Il percorso formativo, articolato tra attività didattiche e stage presso le botteghe ceramiche di Vietri, ha coinvolto 20 giovani NEET campani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Gli allievi sono seguiti da docenti qualificati, tra cui Rosaria Iazzetta, Nello Antonio Valentino, Pierfrancesco Solimene, Josef Esposito e Rita Passarelli, e da formatori specializzati nelle competenze trasversali, come Alfonso Esposito e Sabrina Ferrara.

Alla cerimonia di consegna dei camici interverranno Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione Regione Campania, Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare, Daniele Benincasa, Assessore alla Ceramica del Comune di Vietri sul Mare, Teresa Zannelli, Responsabile Progetto Sviluppo Campania, Lucio Ronca, Presidente Onorario CNA Salerno, Giuseppe Gaeta, Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli e Lucia Agosti, Direttrice di MCG Consulting.

Tra i maestri artigiani ceramisti che ospiteranno i giovani coinvolti dal progetto formativo vi sono Antonio Solimene, Benvenuto Apicella, Lucio Ronca, Franco Raimondi, Antonio D’Acunto, Massimo D’Acunto, Ceramica Margherita, Teresa Bisogno, Ceramica Pinto e Pasquale Avallone.

«La ceramica vietrese rappresenta la nostra comunità nel mondo ed è un patrimonio sociale e culturale di inestimabile valore. È il nostro orgoglio e va tutelata e tramandata – dichiara Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare – e la scuola di ceramica risponde pienamente a queste esigenze. Il ringraziamento mio personale e dell’amministrazione che rappresento va a quanti, in primis la Regione Campania, hanno saputo cogliere l’importanza di sostenere ed attuare questo progetto».

In sintonia con il primo cittadino anche Daniele Benincasa, assessore alla ceramica: «Questo percorso formativo consente di fornire a giovani operatori gli strumenti adeguati per entrare nel mondo del lavoro, in un settore delicato e non semplice, e di apprendere i segreti di un’arte, quella della ceramica vietrese, apprezzata in tutto il mondo».

“La seconda edizione della Scuola di Ceramica – questo il commento del presidente onorario di CNA Salerno, Lucio Ronca – conferma che quella che abbiamo avviato è la strada giusta e ci sta dando grandi soddisfazioni perché non è solo la garanzia del ricambio generazionale in bottega ma è anche avvicinamento tra il mondo accademico e quello produttivo, tra pubblico e privato…è tutto molto entusiasmante e ogni azione garantisce la crescita di tutti i soggetti coinvolti”.

“Come Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli esprimo profonda soddisfazione per la creazione della Scuola di Ceramica Vietrese frutto di una virtuosa collaborazione tra il Comune di Vietri, la Regione Campania, CNA, Sviluppo Campania e la nostra istituzione – spiega Giuseppe Gaeta, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli – Questo progetto rappresenta un passo decisivo per la salvaguardia e la valorizzazione di una tradizione artistica che ha reso Vietri un punto di riferimento internazionale, ma anche un’opportunità concreta di formazione e innovazione per le nuove generazioni. La Scuola sarà luogo di incontro tra saperi antichi e ricerca contemporanea, capace di generare sviluppo culturale ed economico per il territorio e di rafforzare il legame tra arte, comunità e futuro”.

«Per noi di MCG Consulting – commenta la direttrice Lucia Agosti – questo rappresenta un momento particolarmente importante, perché riteniamo fondamentale favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e la valorizzazione delle eccellenze territoriali in ambito artistico e artigianale. Tutti i nostri percorsi formativi sono progettati per consentire l’acquisizione delle competenze richieste dal tessuto economico e produttivo del territorio e facilitare l’inserimento occupazionale».

Ecco i nomi dei partecipanti alla seconda edizione: Alessandra Altieri, Deborah Cappuccio, Alessandra Carrano, Martina Cioffi, Mariarca Cesarano, Miryam Copertino, Francescapia Imbembo, Francesca Morrone, Edmondo Mosella, Emanuele Motti, Emanuela Palmieri, Claudia Pelosi, Federica Rispoli, Antonella Savarese, Denise Stucchio, Ida Visconti.