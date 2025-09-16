Università degli Studi di Salerno, al via l’8 ottobre 2025 presso il Teatro di Ateneo la prima Giornata per l’umanizzazione delle cure: in partnership con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno
L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul valore delle cure centrate sulla persona, nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza
Mercoledì 8 ottobre 2025 presso il Teatro di Ateneo dell’Università di Salerno a partire dalle ore 10:00 inizierà la prima Giornata per l’umanizzazione delle cure. L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul valore delle cure centrate sulla persona, nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza. L’appuntamento vuole unire istituzioni, professionisti, mondo del terzo settore e cittadini e proporsi come spazio di incontro tra competenze, esperienze e linguaggi diversi, per riaffermare che la cura non può mai prescindere dal riconoscimento della dignità di chi cura e di chi è curato.
La giornata è stata organizzata da Espansione, ente di formazione attivo da oltre venticinque anni nel campo della comunicazione e della didattica innovativa in partnership con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno e con il contributo scientifico della professoressa Giuseppina Cersosimo, centro di ricerca e alta formazione che promuove l’analisi e la riflessione sui temi dell’innovazione sociale, dei diritti e delle politiche pubbliche.
Punti focali della giornata saranno:
- La fiera delle idee: uno spazio espositivo animato da organismi istituzionali, associazioni e realtà del terzo settore, artisti e studenti che presenteranno progetti, iniziative e buone pratiche legate all’umanizzazione delle cure.
- Il convegno: momento centrale della giornata che vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti del settore. Tra questi il prof. Silvio Garattini, farmacologo e ricercatore di fama internazionale, fondatore dell’Istituto Mario Negri di Milano. Seguiranno relazioni e tavole rotonde con professionisti, accademici e operatori, per approfondire con intelligenza umanità, ascolto e qualità relazionale nei percorsi di cura.
- I premi: due riconoscimenti legati al tema dell’umanizzazione delle cure. Il “Premio tesi di laurea per l’umanizzazione delle cure Pinetta Grande Hospital” sarà conferito allo studente autore della migliore tesi dedicata al tema dell’umanizzazione delle cure. Un secondo premio, intitolato “Premio Umanizzare con la formazione – Villa dei Fiori” sarà attribuito a una figura distintasi per impegno, competenza e risultati concreti nel campo della formazione dedicata all’umanizzazione delle cure.
- Il concerto finale: per la conclusione dell’evento si esibirà in concerto l’orchestra sinfonica Sanitansamble, formazione musicale che nasce da finalità sociali ed educative, che unisce giovani musicisti in un progetto di inclusione, bellezza e cittadinanza attiva.
