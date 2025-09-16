Università degli Studi di Salerno, al via l’8 ottobre 2025 presso il Teatro di Ateneo la prima Giornata per l’umanizzazione delle cure: in partnership con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno

di Redazione ZON

Mercoledì 8 ottobre 2025 presso il Teatro di Ateneo dell’Università di Salerno a partire dalle ore 10:00 inizierà la prima Giornata per l’umanizzazione delle cure. L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul valore delle cure centrate sulla persona, nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza. L’appuntamento vuole unire istituzioni, professionisti, mondo del terzo settore e cittadini e proporsi come spazio di incontro tra competenze, esperienze e linguaggi diversi, per riaffermare che la cura non può mai prescindere dal riconoscimento della dignità di chi cura e di chi è curato.

La giornata è stata organizzata da Espansione, ente di formazione attivo da oltre venticinque anni nel campo della comunicazione e della didattica innovativa in partnership con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno e con il contributo scientifico della professoressa Giuseppina Cersosimo, centro di ricerca e alta formazione che promuove l’analisi e la riflessione sui temi dell’innovazione sociale, dei diritti e delle politiche pubbliche.

Punti focali della giornata saranno: