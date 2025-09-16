Aci Salerno: “Se non sei lucido, non guidare”

di Redazione ZON

ACI Salerno aderisce alla campagna di sicurezza stradale promossa da FIA.

“Se non sei lucido, non guidare”. È lo slogan della nuova campagna di sicurezza stradale promossa dalla Region I della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile, a cui l’Automobile Club d’Italia aderisce. L’iniziativa prende il via oggi in oltre trenta Paesi tra Europa, Africa e Medio Oriente e durerà fino al 30 settembre 2026.

«La campagna porta avanti un messaggio chiaro: ci si deve mettere alla guida solo se si è in pieno possesso delle proprie facoltà. La stanchezza o l’assunzione di alcool, droghe e di alcuni medicinali possono avere un impatto molto forte sulle capacità di concentrazione e sulla velocità di reazione di chi è al volante, contribuendo ad accrescere il rischio di incidenti». Vincenzo Demasi, Presidente Automobile Club Salerno

Demasi ha inoltre ricordato che guidare è una responsabilità che richiede attenzione e abilità: «Quantità anche minime di alcol o medicinali, così come la stanchezza – per non parlare delle droghe – possono compromettere gravemente la capacità di reagire, prendere decisioni e garantire la sicurezza nostra e degli altri. Impegnandoci a guidare sobri e vigili, proteggiamo non solo la nostra vita, ma anche quella di tutti coloro con cui condividiamo la strada».

«L’adesione dell’ACI a questa campagna della FIA rappresenta un’opportunità in più per promuovere la sicurezza stradale. Con questa iniziativa l’Automobile Club Salerno rafforza ulteriormente il proprio costante impegno, portato avanti con tante iniziative. Tra queste il progetto “Non fare lo sbronzo”, rivolto agli studenti delle scuole superiori di Salerno, e numerose attività in tutta la provincia per sensibilizzare sull’importanza di comportamenti attenti e virtuosi». Giovanni Caturano, Direttore ACI Salerno

ACI partecipa alla campagna – supportata dalla FIA Foundation e dal FIA Safe and Sustainable Mobility Grants Programme – anche attraverso i propri canali social, sui quali verranno pubblicati brevi video dedicati alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole.