Battipaglia, Salsa, bachata e kizomba: la rivoluzione caraibica di Diego Migliaccio e Deborah Limone della Salsa Y Dulzura

di Redazione ZON

Nell’aria di fine estate a Battipaglia si respira già profumo di passione, ritmo e voglia di muoversi: la stagione della danza caraibica sta per tornare e la Team Salerno Dancing School, guidata da Alessandro De Sio e Carmen Roselli, riapre ufficialmente le iscrizioni a tutti i corsi. Dal 23 settembre, nella sede di via Brodolini (adiacente Autoshop), le serate del martedì e del giovedì promettono di trasformarsi in un concentrato di energia latina con salsa, bachata, kizomba e molto altro.

A condurre i nuovi allievi tra giri, abbracci e movimenti sensuali saranno proprio Diego Migliaccio e Deborah Limone della scuola Salsa Y Dulzura, due nomi ormai sinonimo di qualità e carisma sulla scena caraibica campana. «Vogliamo trasmettere a chiunque si avvicini a questa scuola non solo la tecnica, ma soprattutto la gioia che queste danze sanno regalare», racconta Migliaccio.

Il programma è fitto e pensato per ogni livello: il martedì sera si parte alle 21 con salsa e bachata per principianti, seguiti da bachata sensual (livello 2) e salsa portoricana Los Angeles (livello 2); il giovedì, sempre dalle 21, si replica con salsa e bachata (livello 1), kizomba open e di nuovo bachata sensual (livello2 ).

«Siamo pronti ad accogliere chi vuole muovere i primi passi e chi desidera perfezionarsi – aggiunge Deborah Limone -. La nostra scuola è una grande famiglia: ci si allena, si ride, si cresce insieme. Ogni corso è un viaggio, e ogni lezione ed esibizione una piccola festa».

Con un mix esplosivo di professionalità e divertimento, Diego Migliaccio e Deborah Limone si preparano dunque a far ballare Battipaglia: un’opportunità perfetta per lasciarsi alle spalle la routine e farsi conquistare dai ritmi del cuore.