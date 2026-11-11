Contratto di Fabio Fazio in scadenza nel 2027: il Nove ha la priorità

di Redazione ZON

In sintesi. Il contratto di Fabio Fazio con Skydance scade nel 2027 e, secondo Italia Oggi, il rinnovo non è ancora arrivato. Per Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa, la priorità resta il Nove. Sky e Mediaset avrebbero sondato il terreno, mentre la Rai aspetta le prossime elezioni politiche. Situazione all’11 novembre 2026.

I punti chiave Il contratto di Fabio Fazio con Skydance scade nel 2027 e, secondo Italia Oggi, il rinnovo non è ancora stato raggiunto.

Il Nove ha la priorità per il rinnovo di Fabio Fazio e di Che tempo che fa.

Sky e Mediaset avrebbero sondato il terreno per portare Che tempo che fa nella propria offerta, ma l’ipotesi non è stata confermata ufficialmente.

La Rai aspetta: Fabio Fazio tornerebbe volentieri, ma ci sono questioni da sistemare e pesano le prossime elezioni politiche.

Che tempo che fa ha ottenuto il 10,6% di share sul Nove, un risultato leggermente inferiore a quello ottenuto sul servizio pubblico.

Il contratto di Fabio Fazio con Skydance scade nel 2027 e il rinnovo non è ancora arrivato. Il conduttore di Che tempo che fa aspetta una chiamata dai vertici: la priorità è il Nove, ma Sky e Mediaset sono interessati.

Perché si parla di tele-mercato attorno a Fazio

Italia Oggi ha scritto che l’accordo con Skydance per il futuro di Fabio Fazio non è ancora stato raggiunto. I segnali di un cambio di scenario c’erano già da prima dell’avvio della nuova stagione di Che tempo che fa.

Fabio Fazio era stato ospite di Carlo Conti a Tale e Quale Show su Rai1, tornando sulla rete dopo tre anni di assenza. In quell’occasione aveva scherzato sul fatto che al Nove fosse il suo ultimo anno di contratto, e la battuta ha alimentato la curiosità.

I numeri che rendono Che tempo che fa un programma appetibile

Sul Nove Che tempo che fa ha ottenuto il 10,6% di share, un risultato leggermente inferiore a quello che il programma otteneva sul servizio pubblico. Fino a poco tempo fa la media era di circa un punto più bassa.

La crescita è legata anche alla separazione del Tavolo, diventato un format a sé che fatica ma resiste. Questo ha permesso alla versione classica di Che tempo che fa di raggiungere una fetta più ampia di pubblico.

Chi è in campo e cosa può succedere adesso

Per Fabio Fazio e il suo team, il rinnovo con il Nove resta la priorità. L’azienda non è delusa né dal programma né dal conduttore: il nodo riguarda lo sviluppo interno di Skydance e la direzione che prenderà il suo investimento nell’intrattenimento televisivo.

Soggetto Posizione Nove Ha la priorità per il rinnovo Sky Avrebbe sondato il terreno per portare il programma nella propria offerta Mediaset Avrebbe sondato il terreno per portare il programma nella propria offerta Rai Aspetta: Fazio tornerebbe volentieri, ma ci sono questioni da sistemare e pesano le prossime elezioni politiche

Per Sky e Mediaset il condizionale è d’obbligo: l’ipotesi di un sondaggio non è stata confermata ufficialmente.

Sulla Rai, la ricostruzione ricorda che gli equilibri della televisione pubblica dipendono anche dal governo, e che una nuova legislatura potrebbe cambiare le carte in tavola.

Fabio Fazio ha commentato così l’interesse di più emittenti, in una dichiarazione di qualche tempo fa:

«L’interesse di tutti fa sempre piacere, l’importante è non essere considerati un problema.»

Il riferimento, precisa la ricostruzione, non era al tele-mercato ma alle attenzioni di analisti e addetti ai lavori. Il quadro, per ora, è questo: Fazio attende e la casa televisiva che accoglierà Che tempo che fa resta da stabilire.

Domande frequenti Quando scade il contratto di Fabio Fazio? Il contratto di Fabio Fazio con Skydance scade nel 2027. Secondo Italia Oggi, l’accordo per il rinnovo non è ancora stato raggiunto. Dove andrà Fabio Fazio dopo il Nove? Al momento la casa televisiva che accoglierà Che tempo che fa non è stabilita. Il Nove ha la priorità per il rinnovo, Sky e Mediaset avrebbero sondato il terreno e la Rai aspetta le prossime elezioni politiche. Che share fa Che tempo che fa sul Nove? Sul Nove Che tempo che fa ha ottenuto il 10,6% di share. È un risultato leggermente inferiore a quello che il programma otteneva sul servizio pubblico. Fabio Fazio tornerà in Rai? La Rai aspetta e Fabio Fazio tornerebbe volentieri, ma ci sono questioni da sistemare e pesano le prossime elezioni politiche. Gli equilibri della televisione pubblica dipendono anche dal governo, e una nuova legislatura potrebbe cambiare il quadro.