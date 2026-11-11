ElGrandeToto all’Alcatraz di Milano: chi è il rapper marocchino

di Redazione ZON

In sintesi. ElGrandeToto, rapper di Casablanca che canta in darija, francese e inglese, ha fatto il tutto esaurito all’Alcatraz di Milano domenica 8 novembre 2026. Il concerto di ElGrandeToto era stato pensato in una sala molto più piccola. Il nuovo album di ElGrandeToto si intitola Salgoat Vol. 2 e il rapper parla di Marocco, visti, razzismo e Palestina.

I punti chiave ElGrandeToto ha fatto il tutto esaurito all’Alcatraz di Milano domenica 8 novembre 2026.

ElGrandeToto, rapper di Casablanca, canta in darija, in francese e in inglese.

Il nuovo album di ElGrandeToto si intitola Salgoat Vol. 2.

Secondo ElGrandeToto, i suoi ascoltatori sono cinque milioni e soltanto la metà vive in Europa.

Secondo ElGrandeToto, un rapper marocchino deve ottenere cinque volte gli ascolti di un collega francese per guadagnare la stessa cifra.

Il rapper marocchino ElGrandeToto ha fatto il tutto esaurito all’Alcatraz di Milano domenica 8 novembre 2026. Il concerto era stato pensato in una sala molto più piccola, poi il sold out ha spostato tutto.

Nel tardo pomeriggio di quella domenica, davanti al locale milanese, c’erano diverse camionette della polizia. In fila per i controlli all’ingresso c’erano moltissimi ragazzi di seconda generazione, quasi tutti di origine araba.

Perché davanti all’Alcatraz c’erano le camionette della polizia

Lo stesso ElGrandeToto, in un’intervista a Rolling Stone Italia, ha detto di credere che la presenza delle forze dell’ordine fosse legata al concerto. Secondo lui, forse non sono abituati a vedere così tanti marocchini riuniti nello stesso posto.

Il rapper ha paragonato la serata alle partite del Marocco ai Mondiali, quando i bar si riempiono di tifosi marocchini. Ha raccontato di aver aspettato quasi dieci anni per questo concerto e di essersi preoccupato vedendo tutta quella polizia.

Chi è ElGrandeToto e di cosa parla nelle sue canzoni

ElGrandeToto è un rapper di Casablanca, tra i più ascoltati del Nord Africa. Canta in darija, un arabo dialettale molto diffuso, in francese e in inglese. È seguito in Francia, Spagna e Germania, e il sold out di Milano indica che il suo pubblico cresce anche in Italia.

Il suo nuovo album si intitola Salgoat Vol. 2 e comprende brani come Liberté, Comme avant e Tête d’arabe. I titoli rimandano a libertà, nostalgia e identità, temi che si intrecciano con quelli che il rapper affronta apertamente: politica, razzismo e immigrazione.

Secondo ElGrandeToto, i suoi ascoltatori sono cinque milioni, e soltanto la metà vive in Europa. L’altra metà è in Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto, dove gli ascolti vengono pagati meno perché molti usano gli account gratuiti delle piattaforme.

Per questo, dice, un rapper marocchino deve ottenere cinque volte gli ascolti di un collega francese per guadagnare la stessa cifra. Il rapper non lo attribuisce soprattutto al razzismo, ma a una differenza economica da colmare.

Il rapporto con il Marocco, i visti e il sogno dell’Europa

ElGrandeToto descrive il suo legame con il Marocco come una relazione d’amore complicata. Ha provato a vivere altrove, in Senegal e in Tunisia, ma non è riuscito a lasciare davvero Casablanca, che influenza anche il suo modo di scrivere.

Il rapper ha sostenuto le proteste della Gen Z 212 in Marocco, nel settembre 2025, e in quel periodo ha rischiato di finire in carcere. Secondo lui il rap ha sempre saputo parlare ai giovani, mentre molti politici non trovano le parole per farlo.

Il rapper conosce da vicino le difficoltà dei visti per esibirsi all’estero. La prima volta in Francia aveva un visto di quindici giorni e, a tre giorni dalla scadenza, ha pensato di restare. È tornato in Marocco comunque.

Oggi, spiega, non ha un permesso per vivere in Europa: «Sono soltanto un turista, arrivo, lavoro e me ne vado». Dice di avere amici del suo quartiere bloccati in Europa e di aver provato a portarne alcuni in tournée, ma senza risultati.

ElGrandeToto è stato a Ceuta una settimana dopo i fatti di fine luglio. Ha attraversato la città a piedi, ha incontrato molti giovani marocchini ed è entrato nel quartiere Príncipe. Ha capito, dice, che alcuni preferiscono restare lì in attesa di raggiungere la Spagna piuttosto che tornare alla povertà.

Baby Gang, Palestina e razzismo: le posizioni del rapper

ElGrandeToto è legato a Baby Gang, con cui ha collaborato. I due si sono conosciuti poco dopo l’uscita di Marocchino, nel 2021. Il rapper lo descrive come una persona molto motivata e sostiene che la definizione di «rapper criminale» ignori gli ambienti difficili in cui questi ragazzi sono cresciuti.

Sul termine «maranza», usato in Italia per i giovani di origine marocchina e oggi con connotazione razzista, ElGrandeToto dice che il razzismo in Europa non lo sorprende più. Cita invece la Germania, dove afferma di non essersi sentito straniero nemmeno quando è stato fermato dalla polizia.

Nel maggio 2024 ha partecipato a Parigi a un concerto di solidarietà per la Palestina. Secondo il rapper, in quell’occasione sono stati raccolti più di 200.000 euro.

ElGrandeToto prende le distanze dagli artisti che, a suo dire, parlano della Palestina solo per visibilità. Per lui la questione riguarda l’umanità intera e i bambini bombardati o che muoiono di fame.