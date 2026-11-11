Amanita phalloides presa per chiodini: quattro persone gravi a Frosinone

di Redazione ZON

In sintesi. Quattro persone della provincia di Frosinone sono rimaste gravemente intossicate dopo aver mangiato Amanita phalloides, raccolta da loro e scambiata per chiodini. L’Asl di Frosinone ha registrato cinque episodi di intossicazione da funghi tra il 28 ottobre e il 9 novembre 2026. Le quattro persone sono state trasferite d’urgenza al Policlinico Gemelli e al Policlinico Umberto I di Roma.

I punti chiave Quattro persone della provincia di Frosinone sono state intossicate gravemente dall’Amanita phalloides, scambiata per chiodini.

L’Asl di Frosinone ha registrato cinque episodi di intossicazione da funghi tra il 28 ottobre e il 9 novembre 2026, con una decina di persone coinvolte.

Le amatossine dell’Amanita phalloides sono termostabili: cottura, essiccazione e conservazione non le eliminano.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i sintomi della sindrome falloidea compaiono tra 6 e 24 ore dopo il pasto.

Secondo il tossicologo Davide Lonati, in Italia i casi di intossicazione da funghi sono oltre 500 da giugno 2026.

In provincia di Frosinone quattro persone sono rimaste gravemente intossicate dopo aver mangiato Amanita phalloides, raccolta da loro stesse e scambiata per chiodini. Sono state trasferite d’urgenza al Policlinico Gemelli e al Policlinico Umberto I di Roma.

Perché il caso di Frosinone è tra i più gravi in Italia

Aldo Terranova, micologo dell’Asl di Frosinone, l’ha definito «uno degli episodi più gravi che si siano mai verificati in Italia per la quantità di funghi ingeriti».

Secondo Terranova, i quattro hanno mangiato almeno una decina di esemplari, probabilmente dodici, con un quantitativo di tossine particolarmente elevato.

L’Asl di Frosinone ha lanciato l’allarme dopo cinque episodi di intossicazione da funghi, registrati tra il 28 ottobre e il 9 novembre 2026, che hanno coinvolto una decina di persone. L’8 novembre 2026 c’è stato un altro caso grave, legato a Entoloma sinuatum e a chiodini (Armillaria mellea) non trattati in modo adeguato.

I conteggi diffusi non coincidono. Un resoconto del 10 novembre 2026 parla di cinque intossicazioni, di cui quattro molto gravi, e di oltre una decina di casi meno gravi nella stessa provincia.

Perché l’Amanita phalloides resta pericolosa anche dopo la cottura

L’Amanita phalloides, detta anche tignosa verdognola o ovolo malefico, contiene amatossine. Queste sostanze colpiscono soprattutto il fegato e possono portare a insufficienza epatica acuta, anche mortale.

Le amatossine sono termostabili. Cuocere, essiccare o conservare il fungo non le elimina.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la sindrome falloidea ha una lunga latenza: i primi sintomi compaiono tra 6 e 24 ore dopo il pasto. Sono nausea, vomito, diarrea intensa e dolori addominali.

Può seguire una fase in cui i disturbi diminuiscono e la persona sembra stare meglio. In quel periodo le tossine continuano a danneggiare fegato e reni.

Come si arriva a confondere un fungo mortale con un chiodino

I chiodini crescono spesso in gruppi numerosi alla base degli alberi o sui ceppi. L’Amanita phalloides ha di solito il cappello verdastro o olivastro, l’anello sul gambo e la volva alla base.

Il rischio di errore sale con i funghi giovani, con quelli incompleti e quando si osservano solo alcune parti dell’esemplare. Eliminare la base del gambo toglie uno degli elementi più utili per l’identificazione.

Il micologo Antonio Mallozzi, dell’Associazione Nuova Micologia di Roma, si dice sorpreso che «ancora oggi ci siano persone che raccolgono e consumano l’Amanita phalloides». Secondo Mallozzi, le due specie sono molto diverse per colore e forma.

Anche i chiodini, pur commestibili, possono causare intossicazioni gastrointestinali. L’Asl di Frosinone ricorda che vanno prebolliti, eliminando l’acqua di cottura prima della preparazione finale.

Cosa raccomandano Ministero della Salute ed esperti a chi raccoglie funghi

Il Ministero della Salute raccomanda di non consumare mai funghi che non siano stati controllati da un micologo. Gli Ispettorati micologici delle Asl, servizi pubblici e gratuiti, verificano la commestibilità dei funghi raccolti dai privati.

Mallozzi invita a non fidarsi mai dei metodi casalinghi. Tra le altre precauzioni, il Ministero indica di:

raccogliere i funghi interi, senza tagliare il gambo;

evitare gli esemplari troppo giovani o deteriorati;

trasportarli in contenitori rigidi e aerati;

non usare mai sacchetti di plastica.

Oltre 500 casi di intossicazione in Italia da giugno 2026

Davide Lonati, medico tossicologo del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia e membro della Società italiana di tossicologia, riferisce oltre 500 casi di intossicazione da funghi dal giugno 2026. Secondo Lonati, sono distribuiti in modo uniforme sul territorio nazionale, isole comprese.

I primi episodi risalgono a giugno, luglio e agosto, mentre il picco è stato tra settembre e ottobre 2026. Lonati spiega che spesso sono coinvolti gruppi familiari: più persone mangiano gli stessi funghi nello stesso pasto.

Per Lonati, nella maggior parte dei casi i sintomi si risolvono in pochi giorni, ma la gravità dipende da età e condizioni di salute. Le sindromi a lunga incubazione sono potenzialmente letali, quindi non vanno sottovalutati i sintomi che compaiono a ore di distanza dal pasto.

Il tossicologo aggiunge che la mortalità, se questi casi non sono trattati in modo adeguato, resta elevata. La sua conclusione: «Con i funghi, dunque, non si può scherzare».

Domande frequenti Come si distingue l’Amanita phalloides dai chiodini? L’Amanita phalloides ha di solito il cappello verdastro o olivastro, l’anello sul gambo e la volva alla base. I chiodini crescono spesso in gruppi numerosi alla base degli alberi o sui ceppi. Il rischio di errore aumenta con i funghi giovani o incompleti e quando si elimina la base del gambo. La cottura elimina il veleno dell’Amanita phalloides? No. Le amatossine contenute nell’Amanita phalloides sono termostabili, quindi cuocere, essiccare o conservare il fungo non le elimina. Colpiscono soprattutto il fegato e possono causare insufficienza epatica acuta, anche mortale. Dopo quante ore compaiono i sintomi dell’intossicazione da Amanita phalloides? Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i primi sintomi della sindrome falloidea compaiono tra 6 e 24 ore dopo il pasto. Sono nausea, vomito, diarrea intensa e dolori addominali. Può seguire una fase di apparente miglioramento, durante la quale le tossine continuano a danneggiare fegato e reni. Dove si fanno controllare i funghi raccolti? Gli Ispettorati micologici delle Asl verificano la commestibilità dei funghi raccolti dai privati. Sono servizi pubblici e gratuiti. Il Ministero della Salute raccomanda di non consumare mai funghi che non siano stati controllati da un micologo. Quanti casi di intossicazione da funghi ci sono stati in Italia nel 2026? Secondo Davide Lonati, medico tossicologo del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, i casi sono oltre 500 da giugno 2026. Il picco è stato tra settembre e ottobre 2026, con una distribuzione uniforme sul territorio nazionale, isole comprese.

Fonte: Dissapore · TGLA7