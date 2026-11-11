Polyphia, Be Not Afraid: il metal suonato da umani che sembra AI

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo un’intervista pubblicata l’11 novembre 2026 da Rolling Stone Italia, il chitarrista Tim Henson assicura che tutto il basso e la batteria di Be Not Afraid, nuovo album dei Polyphia, sono suonati da esseri umani. I demo nascono invece da campionamenti copiati e incollati, poi il bassista Clay Gober e il batterista Clay Aeschliman suonano le parti reali.

I punti chiave Il chitarrista dei Polyphia Tim Henson afferma che tutto il basso e la batteria di Be Not Afraid sono suonati da esseri umani.

Tim Henson programma i demo dei Polyphia copiando e incollando hi-hat uno dopo l’altro, per fissare un’idea il più in fretta possibile.

Il bassista Clay Gober e il batterista Clay Aeschliman entrano nel lavoro dei Polyphia a stadio avanzato, con la consegna di suonare il demo come lo suonerebbero dal vivo.

Let There Be Light, brano d’apertura di Be Not Afraid, è stato il primo pezzo scritto per l’album, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

I Polyphia pubblicano un nuovo album quattro anni dopo Remember That You Will Die (2022), e Tim Henson dice che la band vuole aspettare non meno di quattro anni tra un disco e l’altro.

I Polyphia hanno un nuovo album, Be Not Afraid, e il chitarrista Tim Henson assicura che ogni suono di basso e batteria è suonato da esseri umani, anche quando non sembra.

I Polyphia sono un quartetto che fa musica in prevalenza strumentale. Tim Henson e Scott LePage spingono la tecnica chitarristica oltre i confini del rock tradizionale, con influenze che arrivano da pop, EDM, hip hop e colonne sonore di videogiochi, il tutto suonato da una live band feroce.

Musicista Ruolo nei Polyphia Tim Henson chitarra Scott LePage chitarra Clay Gober basso Clay Aeschliman batteria

Perché la batteria dei Polyphia sembra programmata ma non lo è

Tim Henson racconta di ridere davanti alle critiche di chi sostiene che la band non abbia una batteria vera. La sua risposta: «Tutto quello che sentite è suonato da esseri umani».

Secondo Henson, il punto del disco è proprio questo: è stato realizzato da persone, ma non suona come musica che delle persone potrebbero suonare. Il merito, dice, è del sound design e di un bassista e un batterista che considera tra i migliori al mondo.

I demo dei Polyphia, però, partono da campionamenti. Henson programma le ritmiche copiando e incollando hi-hat uno dopo l’altro, per fissare un’idea il più in fretta possibile e non perdere slancio. Brani come Can You Feel It e With Eyes to See sono nati anche nell’arco di una sola giornata.

Il bassista Clay Gober e il batterista Clay Aeschliman entrano a lavoro avanzato. Henson spiega che a loro arriva il demo con una consegna semplice: suonarlo come lo suonerebbero dal vivo.

Anche gli amplificatori sono digitali. Scott LePage racconta che alla band, da ragazzi, non sembrava vero poter comprare un solo apparecchio invece di molti ampli pesanti e costosi. Per questo album i Polyphia hanno provato a ri-amplificare il suono con un amplificatore vero, ma il risultato è sembrato peggiore. Henson dice che il disco suona esattamente come è stato registrato in studio.

Be Not Afraid è più heavy del solito, ma punta su melodia e groove

Be Not Afraid contiene alcuni dei brani più pesanti della carriera dei Polyphia, con richiami al metal più espliciti che in passato. Il brano d’apertura è Let There Be Light.

Secondo Henson, Let There Be Light è un’evoluzione di G.O.A.T. (2018) in chiave più pesante. Fear God è invece l’equivalente di Ego Death (2022). Gli altri dieci pezzi, dice, non sono paragonabili a nulla di quanto la band ha fatto finora.

Let There Be Light doveva essere il singolo di lancio, con l’album costruito attorno. Henson spiega che gli altri brani sono usciti talmente diversi da rendere impossibile quel ruolo.

Can You Feel It è, nelle parole di Henson, house suonata con l’energia di un gruppo metal. Come modelli cita i riff dei pezzi dance degli anni Novanta e Duemila, come Satisfaction di Benny Benassi, e il modo in cui Kanye West trasforma un campione ripetendo lo stesso frammento.

Henson precisa che, per gran parte dell’album, l’obiettivo non è la complessità tecnica. La band ha già una discografia di performance tecnicamente folli e stavolta ha puntato su melodia, groove e atmosfere.

Il riff martellante che esplode intorno al minuto 1:04 di Mark of the Beast nasce, dice LePage, da qualcosa che ha sentito su TikTok o altrove. Voleva sentire come sarebbe suonato con le chitarre.

Come Henson e LePage hanno scritto il disco dopo quattro anni

L’album precedente, Remember That You Will Die, è del 2022, e quello prima ancora, New Levels, del 2018. Henson dice che la band vuole abituare i fan a nuova musica non prima di ogni quattro anni, sperando di arrivare a cinque e magari a dodici, come i Tool.

Nel 2022 e nel 2023 i Polyphia sono stati in tour, lavorando ai demo tra una data e l’altra. Let There Be Light è stato il primo pezzo scritto per Be Not Afraid, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Una volta chiarita la direzione, la band ha smesso di suonare dal vivo. LePage sostiene che la pausa del 2025 sia stata la scelta migliore, e che gran parte di ciò che si ascolta sul disco sia stata realizzata quell’anno.

Henson e LePage lavorano prima ciascuno per conto proprio, poi si scambiano le idee. Il grosso del lavoro nasce nelle session di tre settimane, passate insieme nella stessa stanza.

Henson descrive anche la «hook zone», uno spazio dietro la scrivania di LePage. Con la base in riproduzione, camminava avanti e indietro canticchiando melodie, poi le trasferiva sulla chitarra. Secondo lui, tutti gli hook del disco sono nati lì.

Tra i collaboratori e i fan dei Polyphia ci sono anche nomi dal mondo opposto alla chitarra tecnica. Steve Vai è ospite su Remember That You Will Die. Mike Dean, storico produttore di Kanye West, nel 2024 ha voluto Henson e LePage in apertura di una delle sue rare esibizioni dal vivo.

Le dichiarazioni dei due chitarristi sono tratte da un’intervista pubblicata l’11 novembre 2026 da Rolling Stone Italia.