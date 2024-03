Balenciaga: ecco perché il nuovo bracciale è “virale” online

di Antonio Jr. Orrico

La sfilata classica Autunno-Inverno 2024/25 è già conclusa. Balenciaga ha presentato ufficialmente la sua collezione, e gli indumenti e gli accessori creati da Demna, direttore creativo del brand, hanno fatto discutere in modo vivido i social. Sia l’abito creato solamente con l’intimo, sia l’abito di Kim Kardashian, sfoggiato con un cartellino griffato attaccato, hanno destato decisamente tanta discussione. Ma a rubarsi la scena in modo prorompente è stato il nuovo bracciale presentato, diventato “virale” online nel giro di poche ore.

Su TikTok, infatti, in molti hanno notato un accessorio davvero unico, il cosiddetto “tape bracelet“, che ha scatenato polemiche anche soprattutto per via del suo costo. Il bracciale è formato effettivamente da quel nastro adesivo che abitualmente si usa in casa o in ufficio per chiudere gli scatoloni. Una modella ha calcato la passerella con questo accessorio al polso, indossato insieme a un abito azzurro midi con spacco laterale interamente scotchato sul busto. Questo sfoggio, naturalmente, ha portato e dato il là ad alcune discussioni.

Non è però la prima volta che Demna tenta la carta del nastro adesivo. Infatti, nella sfilata di Balenciaga del marzo 2022, Kim Kardashian aveva decorato la sua catsuit nera con del nastro isolante giallo brandizzato con la scritta “Balenciaga“. Pochi mesi dopo era stata Madonna a sfoggiare una mini borsa a spalla da 2mila € interamente rivestita del nastro usato anche dall’influencer.

Il costo del cosiddetto “tape bracelet” è però eccessivo e ha attirato diverse critiche. Si parla di 3mila €.

“I ricchi vogliono sentirsi poveri.” ha scritto un utente su X. Un altro ha scherzato twittando: “Ne ho appena comprato uno… ma è di un piccolo marchio indipendente chiamato Scotch.“

Insomma, sembra che la mossa non abbia dato finora i suoi frutti.