Volo cancellato: rimborso o nuovo volo? Cosa spetta davvero

di Redazione ZON

In sintesi. Se una compagnia aerea cancella un volo, il passeggero sceglie tra rimborso del biglietto e imbarco su un volo alternativo. A novembre 2026, secondo l’ENAC, il rimborso va pagato entro 7 giorni. La compensazione da 250 a 600 euro spetta se l’avviso arriva meno di 14 giorni prima e non ci sono circostanze eccezionali.

I punti chiave Il passeggero di un volo cancellato sceglie tra il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata e l’imbarco su un volo alternativo.

La compagnia aerea deve pagare il rimborso del biglietto entro 7 giorni, secondo la Carta dei diritti ENAC e la guida di ECC-Net Italia.

L’assistenza in aeroporto comprende pasti, bevande, albergo se l’attesa lo richiede, trasferimenti e 2 comunicazioni, ed è dovuta anche in caso di circostanze eccezionali.

La compensazione è di 250 euro fino a 1.500 km. Oltre i 1.500 km è di 400 euro per i voli UE e fino a 3.500 km per gli altri voli. Oltre i 3.500 km, per gli altri voli, è di 600 euro.

Il passeggero può presentare reclamo all’ENAC se la compagnia non risponde entro 6 settimane o se la risposta non lo soddisfa.

A novembre 2026 vale ancora il Regolamento (CE) 261/2004: la riforma europea non è ancora applicabile.

Se la compagnia cancella il volo, scegli tu: rimborso del biglietto per la parte di viaggio non fatta oppure imbarco su un volo alternativo. La compagnia deve inoltre darti assistenza in aeroporto. Se te lo comunica meno di 14 giorni prima e la causa non è una circostanza eccezionale, hai diritto anche a una compensazione di 250, 400 o 600 euro, che si aggiunge al rimborso.

Quali scelte hai quando il volo è cancellato?

Secondo l’ENAC le opzioni sono tre. Puoi chiedere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata. Puoi imbarcarti su un volo alternativo il prima possibile. Oppure puoi imbarcarti su un volo alternativo in una data successiva, se ti è più comoda.

La Commissione europea (Your Europe) descrive la terza scelta in modo un po’ diverso: rimborso, riprotezione o ritorno al punto di partenza.

Il rimborso copre l’intero costo del biglietto per le parti di viaggio non effettuate. Copre anche le parti già fatte, se il volo non serve più al tuo piano di viaggio originario. In quel caso hai diritto anche a un volo di ritorno al primo punto di partenza.

Se scegli la riprotezione, la compagnia non può chiederti di pagare la differenza di prezzo per il volo alternativo.

Che assistenza deve darti la compagnia in aeroporto?

Indipendentemente dalla scelta, hai diritto all’assistenza: pasti e bevande, l’albergo se l’attesa lo richiede, i trasferimenti aeroporto-albergo e 2 comunicazioni. L’albergo e la durata dell’assistenza dipendono dall’attesa.

L’assistenza e il rimborso (o la riprotezione) restano dovuti anche quando la cancellazione dipende da circostanze eccezionali. Quelle circostanze escludono soltanto la compensazione.

Entro quanto tempo ti devono rimborsare?

Il rimborso del biglietto va pagato entro 7 giorni. Lo indicano la Carta dei diritti ENAC e la guida di ECC-Net Italia. Qualche guida privata parla di 14 giorni: per il termine fa fede il riferimento ENAC e ECC-Net, cioè 7.

Cosa serve prima di scrivere alla compagnia?

Non servono moduli particolari per chiedere il rimborso, ma conviene avere sotto mano questi dati:

numero di prenotazione, data e numero del volo cancellato;

la tua scelta tra rimborso e riprotezione;

l’IBAN, se vuoi il rimborso (lo suggerisce un legale, non è un requisito ufficiale);

quando e come la compagnia ti ha informato della cancellazione, se ti ha offerto un volo alternativo e se hai ricevuto assistenza: sono le domande del «Modulo di reclamo UE» dell’ENAC.

Il reclamo all’ENAC è gratuito e puoi presentarlo personalmente.

Come ti muovi, passo per passo?

In aeroporto chiedi al banco check-in o al gate il testo che indica i tuoi diritti. La compagnia deve esporre l’avviso e informarti se il volo è cancellato o in ritardo di almeno due ore. Scegli tra rimborso del biglietto (per la parte non effettuata) e imbarco su un volo alternativo, subito o in una data successiva più conveniente. Comunica la scelta alla compagnia per iscritto. Chiedi l’assistenza: pasti, bevande, albergo se l’attesa lo richiede, trasferimenti e 2 comunicazioni. Se vuoi il rimborso, scrivi subito alla compagnia con numero di prenotazione, data e numero del volo, scelta, IBAN e il termine di 7 giorni. Un legale consiglia di fare così. Se non ottieni quanto dovuto (rimborso, assistenza o compensazione), invia un reclamo scritto alla compagnia che ha operato il volo. Puoi usare il «Modulo di reclamo UE» scaricabile dal sito ENAC. Conserva la ricevuta d’invio. Se la compagnia non risponde entro 6 settimane, o la risposta non ti soddisfa, presenta reclamo all’ENAC con il modulo online. Registrati prima nella sezione «Passeggeri» del portale.

Il reclamo all’ENAC non sostituisce quello alla compagnia: va fatto dopo, non al posto suo. L’ENAC è l’organismo competente per i voli in partenza dall’Italia, quindi anche da un aeroporto campano.

Quando spetta anche la compensazione?

La compensazione è una somma a parte rispetto al rimborso. Spetta se la cancellazione ti è comunicata meno di 14 giorni prima della partenza e la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.

L’importo dipende dalla distanza del volo, non dal prezzo del biglietto. Questi sono gli importi della tabella ENAC per i voli cancellati:

Tipo di volo Distanza Compensazione Qualsiasi volo fino a 1.500 km 250 € Volo UE oltre 1.500 km 400 € Altri voli tra 1.500 e 3.500 km 400 € Altri voli oltre 3.500 km 600 €

Se scegli la riprotezione, conta anche quando arrivi a destinazione rispetto all’orario originario. La compagnia può ridurre del 50% la compensazione se il nuovo volo ti porta a destinazione entro un certo scarto. I limiti orari variano con la distanza e sono indicati nella Carta dei diritti ENAC.

Quando la compensazione non è dovuta?

Ci sono tre casi. Il primo: la compagnia ti ha informato almeno 14 giorni prima della partenza.

Il secondo: ti ha avvisato tra 14 e 7 giorni prima e ti ha offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell’orario originario. Anche l’arrivo deve rispettare un limite, che trovi nella Carta ENAC.

Il terzo: la compagnia prova che la cancellazione dipende da circostanze eccezionali. Gli esempi ENAC sono le avverse condizioni meteo, gli scioperi e le improvvise carenze di sicurezza del volo.

Quali errori e avvertenze conviene conoscere?

Non vale per ogni volo del mondo. Le tutele coprono i voli in partenza da aeroporti UE e quelli verso l’UE operati da compagnie UE, se non hai già ricevuto compensazione e assistenza nel Paese di partenza.

Le tutele coprono i voli in partenza da aeroporti UE e quelli verso l’UE operati da compagnie UE, se non hai già ricevuto compensazione e assistenza nel Paese di partenza. Voli in partenza da altri Paesi. Può servire rivolgersi all’organismo nazionale di quel Paese, non all’ENAC.

Può servire rivolgersi all’organismo nazionale di quel Paese, non all’ENAC. Biglietti separati. Se hai prenotato andata e ritorno separatamente con compagnie diverse e salta l’andata, il rimborso è dovuto solo per il volo cancellato.

Se hai prenotato andata e ritorno separatamente con compagnie diverse e salta l’andata, il rimborso è dovuto solo per il volo cancellato. A chi scrivere. Il reclamo va alla compagnia che opera il volo, non all’agenzia di viaggio.

Il reclamo va alla compagnia che opera il volo, non all’agenzia di viaggio. Rimborso e compensazione sono due cose diverse. Chiedi entrambe, se ne ricorrono le condizioni.

Chiedi entrambe, se ne ricorrono le condizioni. Tempi per l’ENAC. Le fonti ufficiali indicano 6 settimane senza risposta dalla compagnia. Qualche sito parla di 30 giorni: non farci affidamento.

La riforma europea cambia qualcosa?

A novembre 2026 vale ancora il Regolamento (CE) 261/2004. Il Parlamento europeo ha approvato la riforma il 7 luglio 2026 e il Consiglio il 13 luglio 2026.

Secondo Euroconsumatori e AECI Firenze, che citano il Consiglio UE, le nuove norme si applicheranno 12 mesi e 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE. AECI parla di non prima della seconda metà del 2027. Le fonti non coincidono sulla data esatta.

Tra le novità previste, non ancora applicabili: la compagnia dovrebbe offrire la riprotezione entro 3 ore. Se non lo fa, potresti organizzarti da solo e chiedere il rimborso fino al 400% del prezzo del biglietto. Gli importi della compensazione restano 250, 400 e 600 euro.

Quali dubbi restano aperti?

Le fonti consultate non indicano entro quanto tempo dal volo si può presentare reclamo, quindi conviene muoversi senza aspettare. Per i limiti di orario che escludono o riducono la compensazione, controlla la Carta dei diritti del passeggero sul sito dell’ENAC. Per il tuo caso specifico, se la compagnia non risponde, puoi rivolgerti a un professionista.