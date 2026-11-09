Overbooking aereo: cosa fare e quanto spetta, da 250 a 600 euro

di Redazione ZON

In sintesi. A novembre 2026, secondo il Regolamento CE 261/2004, un passeggero a cui viene negato l’imbarco per overbooking contro la propria volontà, pur essendosi presentato in tempo al check-in, ha diritto a 250, 400 o 600 euro in base alla distanza del volo. Il passeggero sceglie anche tra rimborso, volo alternativo o spostamento della prenotazione.

I punti chiave A novembre 2026 vale ancora il Regolamento CE 261/2004: la riforma europea si applicherà dal 23 ottobre 2027.

Sui voli intracomunitari la compensazione per negato imbarco è di 250 euro fino a 1.500 km e di 400 euro oltre 1.500 km.

Sui voli extracomunitari la compensazione è di 250 euro fino a 1.500 km, 400 euro fino a 3.500 km e 600 euro oltre 3.500 km.

L’importo della compensazione dipende solo dalla distanza del volo, per ciascun passeggero, e non dal prezzo del biglietto.

Il reclamo all’ENAC si presenta dopo quello alla compagnia aerea, con il «Modulo di reclamo UE».

Se ti negano l’imbarco per overbooking contro la tua volontà, pur essendoti presentato in tempo al check-in, hai diritto a una compensazione in denaro di 250, 400 o 600 euro, in base alla distanza del volo. Puoi inoltre scegliere tra rimborso del biglietto, volo alternativo o spostamento della prenotazione, e hai diritto all’assistenza in aeroporto. Se la compagnia non paga, si scrive prima a lei e poi all’ENAC.

A novembre 2026 valgono ancora le regole del Regolamento CE 261/2004. La riforma europea si applicherà solo dal 23 ottobre 2027.

Quando hai diritto alla compensazione per overbooking?

Prima di lasciare a terra qualcuno, la compagnia deve cercare passeggeri volontari disposti a cedere il posto in cambio di benefici da concordare. Solo se non ne trova può negare l’imbarco a passeggeri che non sono d’accordo.

Il diritto presuppone che tu ti sia presentato in tempo al check-in. In quel caso l’ENAC indica tre tutele: la compensazione in denaro, la scelta tra rimborso e volo alternativo, l’assistenza. Il Regolamento prevede che la compensazione sia versata immediatamente.

La Commissione europea, nella sua interpretazione del Regolamento, precisa che in caso di negato imbarco la compensazione è sempre dovuta. Secondo la Commissione, i vettori non possono giustificare il negato imbarco per sottrarsi al pagamento.

Cosa serve per far valere i tuoi diritti?

Il biglietto e la carta d’imbarco.

Le ricevute delle spese che hai dovuto sostenere a causa del negato imbarco.

Una dichiarazione scritta di negato imbarco da parte del personale di terra (consiglio pratico di una fonte specializzata, non un obbligo indicato dall’ENAC).

Per il reclamo all’ENAC, l’apposito modulo, il «Modulo di reclamo UE».

Costi e tempi di risposta della compagnia non sono stati resi noti nelle fonti consultate.

Quanto spetta per l’imbarco negato?

L’importo dipende solo dalla distanza del volo, per ciascun passeggero. Non dipende dal prezzo del biglietto. Questi sono gli importi indicati dall’ENAC a novembre 2026.

Distanza Voli intracomunitari Voli extracomunitari Fino a 1.500 km 250 € 250 € Oltre 1.500 km (fino a 3.500 km per gli extracomunitari) 400 € 400 € Oltre 3.500 km 400 € 600 €

Cosa fare passo per passo se ti negano l’imbarco?

Al banco o al gate, verifica che la compagnia abbia prima chiesto se c’erano volontari. Se non ti sei offerto volontario, chiedi subito per iscritto la compensazione in denaro. Chiedi al personale di terra una dichiarazione scritta di negato imbarco e conserva carta d’imbarco, biglietto e ricevute delle spese. Scegli tra rimborso del biglietto, volo alternativo o spostamento della prenotazione. La scelta spetta a te. Invia un reclamo scritto alla compagnia che ha operato il volo, allegando biglietto, carta d’imbarco e ricevute. Se la compagnia non risponde, presenta reclamo all’ENAC con l’apposito modulo.

Il Regolamento obbliga le compagnie ad affiggere nella zona check-in un avviso che invita a chiedere al banco o al gate il testo con i diritti del passeggero. Se non lo vedi, puoi comunque chiederlo.

Cosa spetta oltre ai soldi?

Oltre alla compensazione hai diritto a scegliere tra rimborso del biglietto, volo alternativo o spostamento della prenotazione. Hai diritto anche all’assistenza: il Regolamento la disciplina agli articoli 8 e 9, a cui rimanda anche l’ENAC per i dettagli.

Conviene accettare di cedere il posto come volontario?

Va valutato con attenzione. I benefici per chi si offre volontario vanno concordati con la compagnia, e secondo fonti specializzate chi accetta rinuncia alla compensazione prevista dal Regolamento.

Per questo conta molto se l’accordo è volontario o forzato. Leggi bene cosa firmi o accetti, voucher compresi, prima di dire di sì.

Quando la compensazione si riduce o non spetta?

La compagnia può ridurre la compensazione del 50% se ti riprotegge su un volo che ti porta a destinazione con un ritardo contenuto rispetto a quello prenotato. I limiti sono 2, 3 o 4 ore, a seconda della distanza.

Non c’è compensazione, secondo l’ENAC, in questi casi:

l’imbarco è negato per motivi di salute, sicurezza o documenti di viaggio non validi;

viaggi gratis o con una tariffa ridotta non accessibile al pubblico, come i dipendenti di compagnie o agenzie;

non ti sei presentato ai voli precedenti inclusi in una prenotazione con voli consecutivi;

viaggi con un animale da compagnia senza la documentazione richiesta;

non ti sei presentato in tempo al check-in.

Cosa fare se la compagnia non risponde?

Il reclamo all’ENAC non sostituisce quello alla compagnia: si scrive prima a lei, poi all’ENAC. Il modulo si può inviare agli uffici dell’ENAC per posta, fax o e-mail. Lo stesso «Modulo di reclamo UE» (versione PDF 2024) può essere usato anche verso la compagnia, ma solo per negato imbarco, classe inferiore, cancellazione o ritardo prolungato.

Se il volo è partito da un altro Stato UE, il reclamo va all’organismo competente di quello Stato.

Entro quanto tempo bisogna agire?

Le fonti non concordano. Una testata specializzata indica 2 anni dalla data del volo e 30 giorni di attesa della risposta prima di rivolgersi all’ENAC. La Commissione europea indica circa due mesi. Alcune associazioni dei consumatori citano termini di 6 mesi o 1 anno, secondo i tribunali.

Il consiglio è non aspettare: scrivi alla compagnia appena possibile e verifica i termini con l’ENAC o con un legale.

La regola vale anche fuori dall’Unione europea?

Il Regolamento si applica ai voli in partenza da un aeroporto UE e a quelli in arrivo nell’UE operati da compagnie con sede UE. Chi parte da un aeroporto campano è quindi nel caso standard.

Per i voli fuori da questo ambito, l’ENAC indica che valgono la legislazione locale e il contratto di trasporto. Il reclamo va all’organismo del Paese di partenza, quindi la procedura cambia secondo la tratta.

La riforma europea cambia qualcosa adesso?

No. Il Regolamento (UE) 2026/2202 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE il 2 ottobre 2026 ed entra in vigore il 22 ottobre 2026, ma si applica dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora valgono il Regolamento 261/2004 e gli importi da 250 a 600 euro: non c’è motivo di rinviare il reclamo.

Come evitare i siti che promettono rimborsi facili?

Nelle ricerche sull’overbooking compaiono molti siti di assistenza legale e recupero crediti, spesso commerciali. Cifre e diritti vanno verificati sulle pagine dell’ENAC o dell’Unione europea. Questa guida non offre consulenza legale personalizzata: per casi dubbi rivolgiti a un professionista.

Domande frequenti Quanto spetta per overbooking aereo? La compensazione in denaro è di 250, 400 o 600 euro per ciascun passeggero, in base alla distanza del volo. Non dipende dal prezzo del biglietto. Sui voli intracomunitari oltre 1.500 km l’importo è di 400 euro, mentre i 600 euro riguardano i voli extracomunitari oltre 3.500 km. Cosa devo fare se mi negano l’imbarco per overbooking? Se non ti sei offerto volontario, chiedi subito per iscritto la compensazione in denaro e una dichiarazione scritta di negato imbarco al personale di terra. Conserva biglietto, carta d’imbarco e ricevute delle spese. Poi scrivi un reclamo alla compagnia e, se non risponde, all’ENAC. Se accetto di cedere il posto come volontario perdo la compensazione? Secondo fonti specializzate, chi accetta di cedere il posto rinuncia alla compensazione prevista dal Regolamento CE 261/2004. I benefici per i volontari vanno concordati con la compagnia, quindi conviene leggere bene cosa si firma, voucher compresi. Entro quanto tempo posso chiedere la compensazione per negato imbarco? Le fonti non concordano: una testata specializzata indica 2 anni dalla data del volo, la Commissione europea circa due mesi, alcune associazioni dei consumatori 6 mesi o 1 anno. Il consiglio è scrivere alla compagnia appena possibile e verificare i termini con l’ENAC o con un legale. La riforma europea dei diritti dei passeggeri cambia le regole adesso? No. Il Regolamento (UE) 2026/2202 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE il 2 ottobre 2026 ed entra in vigore il 22 ottobre 2026, ma si applica dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora valgono il Regolamento CE 261/2004 e gli importi da 250 a 600 euro.

Fonte: ENAC – Carta dei diritti del passeggero, FAQ ‘Mi è stato negato l’imbarco’ · ENAC – Domande frequenti Carta dei diritti (PDF) · ENAC – Scheda rapida Carta dei diritti (PDF, 2021) · ENAC – Cancellazione del volo · ENAC – Modulo di reclamo UE (PDF, 2024) · Regolamento (CE) n. 261/2004 (testo, fog.it) · Commissione europea – Comunicazione sull’interpretazione del Reg. 261/2004 (EUR-Lex) · Altalex – Diritti passeggeri UE e riforma Reg. 261/2004 (1 agosto 2026) · Italiani.it – Nuovi diritti dei passeggeri aerei dal 23 ottobre 2027 · AECI Firenze – Riforma Reg. 261/2004 · Volo cancellato, in ritardo o negato imbarco: come fare reclamo e ottenere il rimborso – Quotidiano Motori · Imbarco negato e overbooking: i tuoi diritti ai sensi del Reg. CE 261/2004 · Overbooking aereo: i tuoi diritti come passeggero · Volo cancellato, rimborso e compensazione: come fare richiesta e quanto spetta – ZON