La Promessa, anticipazioni del 10 novembre 2026: Jacobo si affida ad Adriano

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de La Promessa del 10 novembre 2026 Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a scoprire chi ha baciato Martina, ignorando che Adriano custodisce un segreto. Nella stessa puntata Angela accusa Lorenzo davanti allo psichiatra, mentre Simona e Candela preparano un piano per aiutare Toño.

I punti chiave Nella puntata de La Promessa del 10 novembre 2026 Jacobo chiede aiuto ad Adriano per scoprire chi ha baciato Martina.

Adriano è il rivale di Jacobo nella trama e custodisce un segreto che Jacobo ignora.

Angela accusa Lorenzo davanti allo psichiatra nella puntata del 10 novembre 2026.

Simona e Candela mettono a punto un piano per aiutare Toño.

La puntata del 10 novembre 2026 de La Promessa segue tre trame: Jacobo e Adriano, Angela e Lorenzo, Simona, Candela e Toño.

Attenzione: spoiler. Nella puntata de La Promessa del 10 novembre 2026, Jacobo chiede aiuto ad Adriano per scoprire chi ha baciato Martina. Jacobo si fida di Adriano, ma non conosce il segreto che Adriano porta con sé.

Jacobo cerca l’autore del bacio a Martina e si affida ad Adriano

Jacobo vuole sapere chi ha baciato Martina. Per scoprirlo si rivolge ad Adriano, che nella trama è il suo rivale.

Jacobo si fida di Adriano e non sospetta nulla. Adriano, però, custodisce un segreto che Jacobo ignora.

Angela accusa Lorenzo davanti allo psichiatra

Nella puntata del 10 novembre 2026 Angela accusa Lorenzo. L’accusa viene pronunciata davanti allo psichiatra.

Simona e Candela preparano un piano per aiutare Toño

Simona e Candela mettono a punto un piano per aiutare Toño. Le due agiscono insieme, con l’obiettivo di sostenere il personaggio.

Cosa tenere d’occhio nella puntata

Le trame della puntata del 10 novembre 2026 sono tre. La prima riguarda Jacobo e Adriano, la seconda Angela e Lorenzo, la terza Simona, Candela e Toño.

Il filo più delicato è quello tra Jacobo e Adriano. Jacobo affida la sua ricerca a una persona che gli nasconde un segreto.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata de La Promessa del 10 novembre 2026? Jacobo chiede aiuto ad Adriano per scoprire chi ha baciato Martina. Angela accusa Lorenzo davanti allo psichiatra. Simona e Candela preparano un piano per aiutare Toño. Chi ha baciato Martina ne La Promessa? Nelle anticipazioni del 10 novembre 2026 l’autore del bacio non viene rivelato. Jacobo vuole scoprirlo e per questo si rivolge ad Adriano. Qual è il segreto di Adriano ne La Promessa? Le anticipazioni del 10 novembre 2026 non dicono quale sia il segreto di Adriano. Indicano solo che Adriano lo custodisce e che Jacobo, che si fida di lui, lo ignora. Perché Angela accusa Lorenzo ne La Promessa? Le anticipazioni non spiegano il motivo dell’accusa. Dicono che nella puntata del 10 novembre 2026 Angela accusa Lorenzo davanti allo psichiatra. Chi aiuta Toño ne La Promessa il 10 novembre 2026? Toño viene aiutato da Simona e Candela. Le due mettono a punto un piano insieme, con l’obiettivo di sostenere il personaggio.

Fonte: Eventi e News