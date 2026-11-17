di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di martedì 17 novembre 2026 sono 12, 16, 19, 21, 25, 29, 40, 52, 57, 61, 63, 66, 67, 68, 73, 79, 81, 86, 87, 88. Numero Oro 25.

I punti chiave Numero Oro: 25

Doppio Oro: 25, 86

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di martedì 17 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 17/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 12 16 19 21 25 29 40 52 57 61 63 66 67 68 73 79 81 86 87 88 Numero Oro 25 Doppio Oro 25 86

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma giovedì 19 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it