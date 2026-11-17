di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di martedì 17 novembre 2026 (ore 20:30) sono 07, 12, 23, 29, 42. Numeri Extra: 26, 33, 46, 47, 53.

I punti chiave Numeri vincenti: 07, 12, 23, 29, 42

Extra: 26, 33, 46, 47, 53

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di martedì 17 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 17/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 07 12 23 29 42 Extra 26 33 46 47 53

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it