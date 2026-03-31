Open Day Passaporti a Salerno: il 10 aprile nei Commissariati della provincia

di Marisa Fava

In occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Salerno promuove un’iniziativa straordinaria dedicata ai cittadini della provincia: l’“Open Day Passaporti”.

L’evento si terrà il 10 aprile 2026, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, Battipaglia, Sarno e Cava de’ Tirreni.

Open Day Passaporti: come partecipare

L’iniziativa è finalizzata ad agevolare il rilascio del passaporto e si rivolge ai cittadini residenti nella provincia di Salerno. Per accedere al servizio è necessario effettuare la prenotazione tramite il portale dedicato: https://passaportionline.poliziadistato.it/

Durante la mattinata saranno accolte le richieste secondo l’orario indicato nella prenotazione. I cittadini sono invitati a presentarsi presso il Commissariato selezionato al momento della richiesta.

Documenti necessari

Per una gestione efficiente delle pratiche, sarà necessario presentarsi con la seguente documentazione:

n. 1 fototessera recente con sfondo bianco;

documento di identità in corso di validità (con relativa fotocopia);

ricevuta del versamento di 42,70 euro (effettuabile presso gli Uffici Postali o online su www.poste.it);

(effettuabile presso gli Uffici Postali o online su www.poste.it); contributo amministrativo di 73,50 euro ;

; per i minori: documentazione dei genitori e presenza del minore al momento della richiesta.

Un servizio per i cittadini

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare il rapporto tra la Polizia di Stato e la cittadinanza, in linea con i valori celebrati durante l’anniversario.

L’evento sarà accompagnato da attività di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso lo slogan:

“Per ogni tua meta, festeggia con la Polizia di Stato il 174° Anniversario – Open Day Passaporti – Esserci Sempre”

La Polizia di Stato rinnova così il proprio impegno quotidiano al servizio dei cittadini, confermando attenzione, efficienza e vicinanza al territorio.