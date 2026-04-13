Scia luminosa all’alba nel cielo Salernitano

di Marisa Fava

Una scia luminosa ha illuminato il cielo all’alba, sorprendendo centinaia di cittadini tra le province di Salerno e Avellino.

Il fenomeno è stato osservato questa mattina, intorno alle 5.20-5.30, quando un bagliore improvviso ha attraversato il cielo, risultando visibile per diversi secondi.

Scia di luce nei cieli del Sud

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe del passaggio di un meteorite, che ha lasciato una scia intensa e prolungata durante l’ingresso nell’atmosfera.

L’avvistamento ha interessato in particolare le aree tra Salerno e Avellino, ma segnalazioni sono arrivate anche da altre zone del Sud Italia.

Numerose segnalazioni e video sui social

In pochi minuti, sui social si sono moltiplicati video e testimonianze di cittadini che hanno assistito al fenomeno, descrivendolo come rapido ma spettacolare.

Il bagliore ha reso l’alba particolarmente suggestiva, trasformando un momento ordinario in un evento inatteso e affascinante.

Fenomeno naturale

Eventi di questo tipo non sono rari: si tratta generalmente di piccoli corpi celesti che, entrando nell’atmosfera terrestre, si disintegrano producendo scie luminose visibili anche a grande distanza.

Non si registrano al momento danni o conseguenze sul territorio.