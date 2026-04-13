Nino D’Angelo al PalaSele: “Questo abbraccio è mio da 50 anni”

di Lucia Romaniello

Standing ovation già dai primi istanti per Nino D’Angelo, protagonista sabato 11 aprile al PalaSele con il suo “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. Un ritorno attesissimo e accolto da un pubblico in delirio.

Appena salito sul palco, il cantautore napoletano è stato travolto dall’affetto del pubblico: una standing ovation lunga e intensa, alla quale ha risposto inginocchiandosi e inchinandosi, in un gesto carico di gratitudine e rispetto per tutto quello che “il suo pubblico” gli ha donato negli anni.

Una festa condivisa in cui il pubblico – composto da almeno tre generazioni – è diventato il protagonista assoluto della serata. In diversi momenti, il coro era così forte da coprire la voce dell’artista, segno di un legame autentico e profondo costruito in cinquant’anni di carriera.

Ph. Alfonso Maria Salsano

“I miei meravigliosi anni ’80… bis!” è un viaggio musicale che ripercorre i brani simbolo della carriera di Nino D’Angelo: dai grandi successi degli anni ’80, passando per alcune gemme degli anni ’90, fino alle produzioni più recenti. Uno spettacolo che unisce musica, immagini e racconto, restituendo tutta l’energia e l’autenticità di un artista che ha segnato un’epoca, diventando una vera rivoluzione della scena napoletana di quegli anni.

Tra i momenti più intensi della serata, l’interpretazione di “’O pate”, durante la quale l’artista non è riuscito a trattenere la commozione. Un passaggio intimo, che ha toccato profondamente il pubblico, sospendendo per qualche istante il clima festoso per lasciare spazio all’emozione.

“Sei tu il protagonista della serata!”

Ph. Angelo Tortorella

“Questo abbraccio vostro mi appartiene, è mio da 50 anni e so che non mi tradirà mai“, ha dichiarato dal palco, suggellando un rapporto unico con i suoi fan. Suggestivo anche il dialogo simbolico con il passato: sul ledwall è apparso il giovane Nino D’Angelo con l’iconico caschetto biondo degli anni ’80. Un confronto diretto, quasi teatrale, in cui l’artista ha scherzato con sé stesso dicendo: “Tu sei il protagonista di questa serata!“. Un momento che ha unito nostalgia, ironia e consapevolezza del percorso compiuto.

Nino concluderà la tournèe italiana all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei il 27 (sold out) e il 28 giugno: un luogo unico al mondo che diventa il palcoscenico ideale per chiudere un tour così speciale.