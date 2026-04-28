Pellezzano, sospensione idrica programmata: le zone interessate
Martedì 28 aprile 2026 possibili mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione per lavori di manutenzione sulla condotta adduttrice
Pellezzano, sospensione idrica programmata nella giornata di martedì 28 aprile 2026. Il Comune informa la cittadinanza che, come comunicato da Ausino S.p.A. – Servizi Idrici Integrati, l’interruzione del servizio si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione sulla condotta adduttrice.
La sospensione idrica è prevista a partire dalle ore 5:00 e durerà fino al graduale ripristino del servizio, atteso nelle ore successive al completamento dei lavori.
Le zone interessate dalla sospensione idrica
Nel territorio comunale di Pellezzano potranno verificarsi mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti zone:
- Coperchia;
- Capezzano;
- via Acqua del Corvo;
- via Piana;
- via Stella;
- via Martin Luther King;
- via Aldo Moro.
Durante l’intervento, i disagi potrebbero riguardare tutto il territorio interessato dalla manutenzione.
Le raccomandazioni alla cittadinanza
Il Comune invita i cittadini a limitare i consumi, effettuare scorte d’acqua per gli usi essenziali e utilizzare la risorsa idrica con parsimonia fino al completo ripristino del servizio.
L’erogazione dell’acqua sarà ripristinata progressivamente al termine dei lavori. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.
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