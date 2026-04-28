Roccapiemonte, Festa del Majo e Santa Maria di Loreto: il programma

di Marisa Fava

Roccapiemonte si prepara a vivere due appuntamenti molto attesi, tra tradizione, fede popolare e momenti di comunità. Il sindaco Carmine Pagano ha annunciato il programma della Festa del Majo, in calendario venerdì 1° maggio 2026, e dei festeggiamenti in onore di Santa Maria di Loreto, previsti domenica 3 maggio.

La Festa del Majo il 1° maggio

Come da tradizione, nel pomeriggio di venerdì 1° maggio, da piazza Zanardelli partirà il corteo in abiti d’epoca diretto verso la Basilica Pontificia di Materdomini, a Nocera Superiore.

Qui si terrà la consegna dei Maj da parte dei primi cittadini di Roccapiemonte e Nocera Superiore. A seguire sono previste la Santa Messa e lo scambio delle pergamene, in un momento dal forte valore simbolico e identitario per le due comunità.

La giornata si concluderà in serata con spettacoli musicali folkloristici, giochi e danze medievali.

Domenica 3 maggio la festa di Santa Maria di Loreto

Domenica 3 maggio sarà invece dedicata ai festeggiamenti in onore della Madonnina di Loreto. La processione partirà alle ore 7:30 e attraverserà le strade cittadine.

A seguire, alle ore 9:00 e alle ore 10:30, si terranno le solenni celebrazioni eucaristiche presso la Chiesa di Santa Maria del Ponte e San Giovanni Battista. Alle ore 12:00 è prevista la Santa Messa all’Eremo, appuntamento molto sentito dai fedeli e dai pellegrini.

Nel corso della giornata, numerosi cittadini e visitatori raggiungeranno il Santuario e le aree limitrofe per vivere un momento di preghiera, condivisione e convivialità.

Alle ore 19:00 si terrà una nuova Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria del Ponte, seguita dalla processione serale. La giornata si chiuderà con lo spettacolo di fuochi pirotecnici, previsto intorno alle ore 21:30.

Le processioni saranno accompagnate dal Complesso Bandistico Città di Roccapiemonte.