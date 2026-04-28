Vietri sul Mare, la Polizia Municipale diventa green: arrivano le e-bike
Due biciclette elettriche per migliorare il controllo del territorio e ridurre l’impatto ambientale
Vietri sul Mare compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale. Da oggi, infatti, la Polizia Municipale potrà contare su due nuove e-bike, entrate ufficialmente a far parte del parco mezzi in dotazione agli agenti.
I nuovi veicoli elettrici consentiranno un controllo del territorio più snello, soprattutto nelle aree pedonali e a maggiore afflusso, garantendo al tempo stesso un impatto ambientale ridotto.
Un progetto finanziato dalla Regione Campania
L’acquisizione delle biciclette elettriche è stata possibile grazie alla partecipazione del Comune, guidato dal sindaco Giovanni De Simone, a un bando della Regione Campania attraverso la Scuola Regionale di Polizia Locale, finalizzato all’acquisto di apparecchiature ecosostenibili.
«L’arrivo di queste nuove biciclette elettriche segna un passo concreto per una Vietri moderna, agile e rispettosa dell’ambiente», ha dichiarato il sindaco De Simone.
Più controllo e presenza sul territorio
Secondo il comandante della Polizia Municipale Alfredo Avallone, l’introduzione delle e-bike rappresenta un’importante evoluzione logistica.
«Questi mezzi ci consentiranno una presenza più capillare e snella, soprattutto nelle zone pedonali e a traffico intenso, migliorando il contatto diretto con cittadini e turisti».
Una scelta nel segno della sostenibilità
Sulla stessa linea anche l’assessore alla Polizia Municipale Salvatore Pellegrino, che ha sottolineato come la scelta sia parte di una visione più ampia orientata alla sostenibilità ambientale.
«Vogliamo una Polizia Municipale che sia d’esempio per la cittadinanza. Essere green significa anche migliorare i servizi senza incidere sull’inquinamento».
Infine, il consigliere con delega alla sanità Giuseppe Giannella ha evidenziato l’importanza di un impegno condiviso da parte dell’amministrazione.
«L’integrazione di mezzi elettrici è un segnale forte nella lotta al cambiamento climatico. Continueremo a investire in servizi sempre più sostenibili».
L’introduzione delle e-bike rappresenta dunque un ulteriore passo verso una mobilità urbana più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente.
ARTICOLO PRECEDENTE
“Pezzo dopo pezzo”, il cortometraggio dei giovani di Pellezzano
ARTICOLO SUCCESSIVO
Incendio sul raccordo Salerno–Avellino: autocarro in fiamme a Baronissi