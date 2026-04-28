Vietri sul Mare, la Polizia Municipale diventa green: arrivano le e-bike

Vietri sul Mare compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale. Da oggi, infatti, la Polizia Municipale potrà contare su due nuove e-bike, entrate ufficialmente a far parte del parco mezzi in dotazione agli agenti.

I nuovi veicoli elettrici consentiranno un controllo del territorio più snello, soprattutto nelle aree pedonali e a maggiore afflusso, garantendo al tempo stesso un impatto ambientale ridotto.

L’acquisizione delle biciclette elettriche è stata possibile grazie alla partecipazione del Comune, guidato dal sindaco Giovanni De Simone, a un bando della Regione Campania attraverso la Scuola Regionale di Polizia Locale, finalizzato all’acquisto di apparecchiature ecosostenibili.

«L’arrivo di queste nuove biciclette elettriche segna un passo concreto per una Vietri moderna, agile e rispettosa dell’ambiente», ha dichiarato il sindaco De Simone.

Secondo il comandante della Polizia Municipale Alfredo Avallone, l’introduzione delle e-bike rappresenta un’importante evoluzione logistica.

«Questi mezzi ci consentiranno una presenza più capillare e snella, soprattutto nelle zone pedonali e a traffico intenso, migliorando il contatto diretto con cittadini e turisti».