di Marisa Fava

Completato l’intervento di ampliamento e riqualificazione dell’area di sosta, con nuovi posti auto e soluzioni sostenibili per il drenaggio delle acque.

Taglio del nastro per il nuovo parcheggio di via Tommaso San Severino, interessato da un intervento di ampliamento e riqualificazione pensato per migliorare viabilità, sicurezza e fruibilità degli spazi urbani.

L’intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale per rendere gli spazi cittadini sempre più accessibili, sostenibili e funzionali. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Baronissi .

Più posti auto e materiali sostenibili

Il nuovo parcheggio si estende su una superficie di circa 560 metri quadrati e consente di ospitare fino a 20 veicoli, aumentando sensibilmente la disponibilità di posti auto nella zona.

L’intera area è stata realizzata utilizzando un materiale misto naturale stabilizzato, perfettamente carrabile e progettato per garantire il naturale drenaggio delle acque meteoriche, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

All’interno del parcheggio sono stati inoltre installati i cordoli delimitatori per organizzare e definire i singoli stalli di sosta.

Attenzione anche al verde urbano

L’intervento ha riguardato anche la sistemazione delle aree verdi circostanti. Sono state infatti prolungate le siepi lato strada e lato fiume, mentre una nuova aiuola con piante officinali e fioriture contribuisce a rendere l’area più accogliente e armoniosa.

A caratterizzare lo spazio resta la presenza della storica pianta di noce, elemento simbolico e naturale che domina il nuovo parcheggio.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione urbana volto a rendere gli spazi cittadini più moderni, sicuri e sostenibili.