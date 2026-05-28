Nasce FANTAFESTAASAVA: il gioco online che trasforma la festa in una sfida collettiva
Il progetto ideato dai giovani di Azione Cattolica punta a coinvolgere tutta la comunità attraverso un’esperienza digitale legata alla tradizione.
Un progetto ideato dai giovani di Azione Cattolica per coinvolgere cittadini, famiglie e ragazzi attraverso un’esperienza digitale ispirata al fantacalcio e al Fantasanremo.
Un’idea giovane, originale e fortemente legata al territorio. Nasce ufficialmente FANTAFESTAASAVA, il nuovo gioco online pensato per far vivere la festa patronale in modo innovativo, partecipato e coinvolgente.
L’iniziativa è stata ideata dai giovani di Azione Cattolica con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla festa attraverso un linguaggio moderno, senza perdere il legame con la tradizione e l’identità della comunità.
Come funziona FANTAFESTAASAVA
Da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni attraverso il sito fantafestasava.it, una piattaforma intuitiva che consentirà ai partecipanti di creare la propria squadra e prendere parte al gioco.
Il meccanismo richiama quello del fantacalcio e del Fantasanremo, ma con protagonisti, dinamiche e riferimenti interamente legati alla festa.
Ogni utente avrà a disposizione “60 GRAZIE”, il budget virtuale necessario per costruire la propria squadra scegliendo i protagonisti dell’evento.
Bonus, malus e attività del territorio
Le iscrizioni resteranno aperte fino a martedì 7 luglio alle ore 23:59. Successivamente saranno pubblicate le quotazioni ufficiali dei protagonisti, insieme ai bonus e ai malus che caratterizzeranno il gioco.
Tra gli elementi più attesi ci sono i “Bonus Tradizione”: durante i giorni della festa entreranno infatti in gioco alcune attività commerciali e diversi luoghi simbolo del paese, creando un’esperienza ancora più immersiva e interattiva.
Un nuovo modo di vivere la festa
L’obiettivo degli organizzatori è quello di coinvolgere giovani, famiglie e cittadini in una partecipazione attiva alla festa patronale, sfruttando strumenti digitali e dinamiche ludiche capaci di parlare alle nuove generazioni.
“Vogliamo creare un modo nuovo per sentirsi parte della festa – spiegano gli organizzatori – coinvolgendo più persone possibile e facendo vivere ogni momento con entusiasmo e partecipazione”.
Adesso non resta che creare la propria squadra e prepararsi a vivere la festa fino in fondo.
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