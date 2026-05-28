Nocera Superiore, presunto spaccio di cocaina: arrestato un 17enne

di Marisa Fava

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri durante un’attività di controllo. Sequestrate alcune dosi di cocaina e denaro contante.

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Nocera Superiore nell’ambito di un’attività condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo, sotto il coordinamento della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un assuntore. Durante il controllo, i militari avrebbero rinvenuto anche altre dosi della stessa sostanza stupefacente e una somma di denaro contante, successivamente sottoposte a sequestro per gli accertamenti del caso.

Il sequestro e gli accertamenti

Nel corso dell’operazione sarebbero stati sequestrati circa mezzo grammo di cocaina ceduto poco prima, ulteriori dosi di sostanza stupefacente e circa cento euro in contanti.

Il 17enne, incensurato, è stato trasferito in un centro di prima accoglienza. Nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio di garanzia, al termine del quale l’autorità giudiziaria valuterà eventuali provvedimenti.

L’attenzione degli inquirenti resta alta nell’area dell’Agro nocerino-sarnese, dove negli ultimi mesi sono state condotte diverse attività investigative che hanno coinvolto anche minori, soprattutto nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.