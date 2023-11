Fiction Rai, Delia Brunello e Blanca Ferrando a confronto

di Riccardo Manfredelli

Esponenti di due epoche diverse, l’una è cardiologa nella Torino degli Anni Sessanta, l’altra è una consulente di Polizia nella Genova contemporanea, Delia Brunello e Blanca Ferrando, sembrano tuttavia vivere due linee narrative parallele: entrambe, nel corso rispettivamente delle seconde stagione di Cuori e Blanca, che questa settimana si congedano dal pubblico di Raiuno, sono chiamate a fare i conti con il proprio passato familiare, in particolare confrontandosi a viso aperto con la figura materna.

Brunello (interpretata da una sempre più in ascesa Pilar Fogliati) scopre di essere stata adottata, mentre Blanca (Maria Chiara Giannetta le presta i panni dimostrandosi, quando serve, un’acutissima attrice brillante) riaccoglie la madre, che l’aveva abbandonata da piccolissima ben prima dell’incidente che l’ha resa cieca, nella propria quotidianità, del tutto ignara del segreto che la donna (Michela Cescon), legata allo stragista di Genova Polibomber (Stefano Dionisi), nasconde.

Le due protagoniste vengono dunque da una sorta di complesso di Elettra irrisolto, che cercano tuttavia di dipanare diventando a loro volta “madri”; Delia, stringe un legame quasi viscerale con la piccola Anna, affidata alle cure delle Molinette dopo la morte della madre biologica nel darla alla luce, ed è nel tentativo di adottarla che la giovane chiede al suo ex marito di fare un passo indietro riguardo all’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Blanca dal canto suo, vincendo anche le resistenze della Madre Superiora dell’Istituto in cui la ragazzina si trova, riesce ad adottare Lucia (Sara Ciocca), presenza costante nella sua vita sin dalla prima stagione.

E’ vero, poi, che sia Delia che Blanca sono un simbolo della lotta contro i pregiudizi, ai quali oppongono come scudo il loro incredibile talento: la prima, per la quale comunque gli sceneggiatori sembrano spingere molto meno sulla “questione di genere” rispetto alla prima stagione, effettua diagnosi quasi solo grazie al suo orecchio assoluto che le permette di ascoltare in profondità i cuori degli altri. Blanca è invece una vera esperta di decodage, ovvero l’analisi dettagliata delle intercettazioni telefoniche al fine di scovare indizi che spesso si rivelano utili durante un’indagine, con buona pace di Bacigalupo (Enzo Paci), il suo scettico (a voler essere gentili) superiore.

“Cuori” finisce domenica, Blanca saluta il 9 novembre

Alla fine del secondo ciclo di episodi, e in attesa del terzo già confermato per Cuori e Blanca, Brunello e Ferrando dovranno quindi fare ordine nella loro complicata vita sentimentale: chi sceglierà, alla fine, Delia? Quello che ci si para davanti a poco più di ventiquattro ore dal finale di stagione è un vero e proprio quadrilatero che la vede divisa tra: Cesare (Daniele Pecci), Alberto (Matteo Martari) e Marcello (la new entry Alessandro Tersigni)?

E Blanca e Liguori (Giuseppe Zeno), riusciranno finalmente a confessarsi i loro reciproci sentimenti? Al finale di giovedì 9 novembre, il compito di fornire tutte le risposte.