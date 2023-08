Salerno, area sgambamento di Parco Mercatello in fiamme

di Antonio Jr. Orrico

Un incendio improvviso e imprevisto. Nella giornata di ieri, a Salerno, l’area sgambamento per cani di Parco Mercatello ha improvvisamente preso fuoco. Come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache”, a denunciare l’episodio è stato il consigliere comunale di Prima Salerno Dante Santoro. L’esponente di minoranza ha prontamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Salerno per evitare danni ai residenti della zona.

Successivamente, lo stesso Santoro ha provveduto a creare un post di denuncia su Facebook, con cui è partito dall’accaduto di Parco Mercatello per estendersi a tutta Salerno. Un post che, nel giro di poche ore dalla sua pubblicazione, ha raccolto molti consensi da tutte le parti.

“Parco del Mercatello abbandonato da mesi diventa foresta ed ecco che l’area di sgambatura per cani, inutilizzabile, prende fuoco e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco si evita il peggio. Grazie ai pompieri per il pronto intervento che ho chiesto ed ottenuto, ai cittadini che hanno segnalato.” ha scritto sul social network Dante Santoro.

Il consigliere comunale ha poi proseguito attaccando direttamente l’amministrazione comunale della città: “Vergogna di quest’amministrazione che ha ridotto così il Parco Mercatello, agirò presso tutte le autorità competenti perché finisca questo scempio con un grande parco trasformato in presidio “bomba” di degrado e pericolo permanente.”