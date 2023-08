Salerno, tenta furto in un appartamento: arrestato

di Rita Milione

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane extracomunitario per furto in appartamento, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, da verificare in dibattimento, incurante della presenza del proprietario, si sarebbe introdotto all’ interno di una abitazione del centro cittadino.

Il giovane tunisino, dopo essere stato scoperto dal proprietario dell’appartamento, si è dato alla fuga, venendo rintracciato mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva.