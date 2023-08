Salerno, sbarco di migranti illegale: arrestati due scafisti

di Antonio Jr. Orrico

La tratta dei migranti è uno dei più grossi problemi degli ultimi anni. Non meno grave, però, è il problema relativo agli scafisti. A Salerno, si è verificato uno dei nuovi casi relativo allo sbarco illegale. Trentotto cittadini bengalesi, infatti, avrebbero pagato fino a 8mila euro per salire su un barchino in vetroresina e tentare di superare il Mediterraneo per iniziare una nuova vita. Gli agenti hanno subito individuato i due presunti scafisti dopo lo sbarco della “Sea Eye 4” al Molo Manfredi.

Ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, agli ordini del vice-questore Gianni Di Palma, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei loro confronti. I due migranti sarebbero un cittadino egiziano di 47 anni e un palestinese 34enne che, adesso, si trovano in carcere a Fuorni in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà nelle prossime ore.

Secondo quanto ricostruito dalla Mobile e dal personale di polizia che ha collaborato nelle indagini successive alle operazioni di sbarco, sono stati loro gli “esecutori materiali” della traversata di 38 bengalesi finita con il salvataggio da parte della nave dell’Ong tedesca.

Solo ieri, era arrivato l’appello da parte di Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, che era andato all’attacco del Governo.

“A Salerno è approdata la Sea Eye 4, che ha portato in salvo 114 migranti. Il sistema di accoglienza è allo stremo, ma il Governo è del tutto assente. Per la città è lo sbarco numero 30. Solo poche settimane fa, al porto di Salerno, è sbarcata la Open Arms con altri 73 migranti, e probabilmente, nei prossimi mesi altri ne arriveranno perché gli sbarchi continuano senza sosta.“