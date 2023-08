Sapri, squalo morto trovato sulla spiaggia

di Antonio Jr. Orrico

Un accaduto abbastanza singolare, che ha destato l’incredulità da parte di tutti i bagnanti che erano presenti sulla spiaggia. A Sapri, questa mattina, c’è stato tanto stupore e tanta curiosità per quanto riguarda la presenza di uno squalo capopiatto, che è stato rinvenuto morto sulla spiaggia. L’animale, la cui specie è denominata “Hexanchus” è giunto già deceduto sulla spiaggia del lungomare, in pieno centro cittadino. L’esemplare aveva una corda attaccata alla coda.

Probabilmente, lo squalo si è sganciato da un peschereccio che stava per catturarlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il sindaco di Sapri, Antonio Gentile.

Quest’ultimo ha dichiarato: “Si tratta di un esemplare di squalo vacca molto giovane, della lunghezza di circa due metri e 20 probabilmente preso a strascico e poi spiaggiato. Ci siamo attivati subito e la carcassa è stata già rimossa dalla spiaggia e trasferita in altro luogo per poi procedere al ritiro definitivo da parte delle competenti autorità.“

Sono in corso gli accertamenti di rito. Si attende l’autorizzazione per procedere alla rimozione della carcassa dello squalo. Sul posto, inoltre, sono arrivati anche gli uomini della capitaneria di porto ed i veterinari dell’ASL Salerno per i rilievi. Al momento, però, ancora non ci sono novità riguardanti la rimozione.