Corea del Nord, secondo tentativo di lancio di un satellite spia: fallito

di Rita Milione

Fallito lo scorso maggio il primo lancio: il satellite era finito nel mare a ovest della Corea del Sud, facendo scattare allarmi di evacuazione sia in Corea del Sud che in Giappone. L’agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang Kcna ha reso noto che anche il secondo tentativo della Corea del Nord di mettere in orbita un satellite spia è fallito.

Inoltre, l’agenzia ha assicurato che “non si tratta di un problema serio. La missione è fallita a causa di un errore nel sistema di lancio di emergenza durante la terza fase del volo”, secondo la Kcna. Il lancio sarà tentato nuovamente in ottobre.

Il premier giapponese Fumio Kishida ha condannato il fallito tentativo del satellite dalla Corea del Nord, affermando che ogni lancio di un razzo balistico che usa questo tipo di tecnologia è contrario alle risoluzioni dell’Onu.

Usa: “Sfacciata violazione delle risoluzioni Onu”. E’ arrivata anche la presa di posizione della Casa Bianca che ha “condannato fermamente” il lancio, ritenendolo “una sfacciata violazione” di molteplici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ha quindi esortato, in una nota, tutti i Paesi a condannare il lancio e ha invitato Pyongyang a “venire al tavolo per negoziati seri”. Ha aggiunto che gli Stati Uniti prenderanno tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’America e la difesa della Corea del Sud e del Giappone”.