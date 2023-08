Fukushima, in corso il rilascio di acqua radioattiva nell’oceano

di Rita Milione

Il Giappone, come preannunciato, ha iniziato a scaricare nell’Oceano Pacifico più di un milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, distrutta nel terremoto del marzo 2011. L’operazione segue l’annuncio del governo di Tokyo fatto ad inizio settimana, nonostante le proteste dei Paesi vicini per le possibili conseguenze sull’ambiente, e dei pescatori locali preoccupati per la reputazione dei loro prodotti. Il gestore dell’impianto, la Tokyo Electric Power, ha pompato una piccola quantità di acqua dall’impianto, a due giorni dall’approvazione del piano da parte del governo giapponese.

A Fukushima è in corso il rilascio di acqua radioattiva: l’ira dei paesi vicini

Cina: “Giappone egoista e irresponsabile”. La Cina, che intanto ha bloccato l’import di tutti i prodotti ittici giapponesi e ha introdotto test di radiazioni su larga scala sul pescato nipponico, è tornata a criticare con durezza Tokyo. Il governo cinese, fa sapere il ministero degli Esteri, adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute del popolo cinese. Pechino, prosegue la dichiarazione del ministero degli Esteri, “si oppone fermamente e condanna con forza” quanto sta accadendo e “ha presentato solenni rimostranze alla parte giapponese per chiederle di porre fine all’atto illecito”.

Corea del Sud: “Tokyo rilasci dati trasparenti”. Il governo sudcoreano ha dichiarato di rispettare l’esito della revisione dell’Aiea basata sulle analisi del piano giapponese, ma dovrà considerare le preoccupazioni persistenti tra la popolazione. Il premier sudcoreano Han Duck-soo ha invitato il Giappone a divulgare “in modo trasparente” le informazioni sullo scarico di acqua contaminata. Han, in una nota diffusa dopo l’avvio delle operazioni di rilascio, ha rimarcato che Seul “spera e sollecita ancora una volta il governo giapponese a divulgare informazioni in modo trasparente e responsabile sul processo di scarico dell’acqua”.