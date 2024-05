Baronissi, servizio termale gratuito: al via le domande

di Rita Milione

Il Comune di Baronissi organizza il servizio termale giornaliero gratuito per 150 cittadini, suddivisi in tre turni di dodici giorni, a Contursi Terme. Possono partecipare i cittadini residenti, che abbiano compiuto il 18° anno di età, gli invalidi civili che non necessitano di accompagnamento ed i ciechi con accompagnatori. L’istanza va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune. La graduatoria sarà stilata dando precedenza al cittadino più anziano. Il modello è disponibile presso l’Urp o sul sito www.comune.baronissi.sa.it .

Alla domanda gli interessati dovranno allegare la prescrizione medica relativa alle terapie termali da effettuare; copia di allegati attestanti particolari codici di esenzione (verbale di invalidità); fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 28 maggio.