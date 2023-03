Salerno, inaugurazione nuova sede “Casa di Cura Villa del Sole”

di Rita Milione

Venerdì 10 marzo alle ore 16:00 in via dei Greci a Fratte verrà inaugurata la nuova sede della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno. La nuova Casa di Cura Villa del Sole è una struttura a dimensione umana che ha scelto di puntare su un modello organizzativo flessibile in cui sono privilegiate la migliore cura del paziente e l’empatia che da sempre ha caratterizzato i professionisti che vi operano.

“Abbiamo pensato ad una progettazione degli spazi architettonici in chiave moderna – scrive su Facebook la Clinica – creando ambienti familiari e ospitali per le persone che necessitano delle nostre cure. Una struttura quindi accogliente e confortevole per vivere una nuova pagina della nostra storia che ci vede pronti a vincere la sfida del presente e quella del futuro”.