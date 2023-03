Salerno, progetto “AppOst!”: presentata l’iniziativa

di Rita Milione

Il progetto AppOst! è finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra adolescenti e giovani della faccia di età 16-30 anni. Promosso da Moby Dick ETS, quale ente capofila, vede il patrocinio dei Comuni di Salerno, Pontecagnano, Battipaglia e Cava de’ Tirreni, territori su cui insisterà l’iniziativa.

A rendere possibile il progetto, il contributo di partner quali: Modavi, Vela, Avis Battipaglia, Exerda e Radio Base che insieme attueranno una serie di attività integrate che abbracceranno interventi di prevenzione presso gli istituti scolastici (con 12 appuntamenti da marzo a maggio) dove si parlerà del codice della strada, ma anche dei rischi che si corrono mettendosi alla guida senza la lucidità necessaria ed attività di sensibilizzazione nelle zone della movida (da giugno ad ottobre). E’ stata, inoltre, sviluppata un’app gratuita, attraverso cui testare i propri riflessi e comprendere l’importanza di essere lucidi alla guida.

“Contiamo di raggiungere tanti ragazzi della provincia di Salerno sia attraverso il lavoro nelle scuole, ma anche attraverso attività di animazione territoriale”. Dichiara Francesco Piemonte, Presidente Moby Dick ETS – “Durante le serate, oltre alla divulgazione di corrette pratiche alla guida, è prevista un’auto di servizio che accompagnerà i ragazzi a casa, qualora ci si dovesse rendere conto che non sono in grado di farlo da soli”.

L’obiettivo generale perseguito, dunque, sarà quello di assicurare la salute e il benessere degli adolescenti e dei giovani promuovendo l’educazione e la prevenzione alle dipendenze e ai rischi connessi all’uso dell’alcool nonché alla guida in stato di ebrezza.

“Questo progetto tratta una serie di tematiche di grande interesse per chi come me rappresenta il settore delle politiche sociali e giovanili. Pensiamo sia un’iniziativa da accompagnare.” Sottolinea l’Assessore De Roberto – “I dati in merito agli incidenti stradali purtroppo non sono confortanti, quindi abbiamo bisogno di azioni come queste che attraverso il gioco di ruolo e iniziative tecnologiche utilizzano il giusto linguaggio per avvicinare i giovani”.

A supportare l’iniziativa anche La Centrale del Latte di Salerno, che pubblicizzerà il progetto ed il QR code per scaricare l’app, sulle confezioni da 1 litro di latte.