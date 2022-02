Giulia Pauselli: la ballerina di Amici è incinta

Giulia Pauselli, la professionista di danza di Amici, è incinta. Sembra che ad aver dato per primo la notizia, sia stato il compagno Marcello Sacchetta, durante una rivelazione nel corso della puntata del Daytime del programma di Maria de Filippi, che andrà in onda proprio oggi pomeriggio su Canale 5.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta devono la loro storia d’amore proprio ad Amici, visto che i due si sono conosciuti proprio all’interno della celebre scuola Mediaset.

La Pauselli è entrata nel programma della De Filippi nel 2015, in veste di allieva. L’anno successivo è stata invece promossa come ballerina professionista. D’altro canto, Marcello Sacchetta ha invece ricoperto i ruoli più disparati ad Amici, visto che è stato ballerino professionista, giudice e conduttore.

Come ha riportato “Fanpage.it”, in una vecchia intervista Marcello Sacchetta aveva già espresso in precedenza il suo desiderio di diventare padre e di voler costruire una famiglia insieme a Giulia Pauselli:

“Amo Giulia Pauselli: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna? Tutti mi dicono: ‘Ma stai con Tokio de La casa di carta?’ per via della somiglianza con l’attrice Ursula Corbero. Io rispondo: ‘No, è più bella Giulia’. Abbiamo avuto una brutta crisi. Quando un rapporto si rompe, poi, o si fortifica o si distrugge tutto. Noi siamo stati bravi a recuperare il nostro castello e rendere le mura ancora più solide. Insieme coltiviamo i nostri sogni personali e lavorativi”.

Al momento, non si sa molto altro, anche se oggi che la notizia sarà trasmessa in televisione, la coppia di Amici fornirà sicuramente altri dettagli.