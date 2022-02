L’amica Geniale 3: le anticipazioni delle puntate del 20 Febbraio

Questa sera su Rai1 alle 21:25, ritorna l’appuntamento con la terza stagione de “L’amica Geniale 3- storia di chi fugge e di chi resta”, l’adattamento televisivo, realizzato dalla Rai in collaborazione con la HBO, della celebre e acclamatissima omonima saga letteraria, scritta da Elena Ferrante. Nel mentre, portiamoci avanti e scopriamo già da ora le anticipazioni di domenica 20 Febbraio.

Nella prossima puntata de L’amica Geniale, potremmo dare uno sguardo alla vita matrimoniale di Elena e Pietro. Nell’episodio “Terrore“, Elena deciderà di sposare la causa femminista, fatto che provocherà un furiosa lite tra lei e il marito. Assisteremo infatti a una violenta lite tra i due; ma il clima di tensione aumenterà sempre di più con l’arrivo di Pasquale e Nadia.

Vi saranno frequenti battibecchi tra Pasquale e Pietro; al punto che , dopo la loro partenza, quest’ultimo intima Elena di far sì che non si verifichi più un’episodio del genere. In villeggiatura, inoltre, Elena scopre che il piccolo Gennaro litiga spesso con le sue figlie. Se all’inizio la giovane scrittrice sembra non dare troppo peso alla questione, si accorgerà ben presto di non poter più ignorare la questione mentre li osserva giocare al dottore.

La terza stagione de L’amica Geniale è ambientata durante gli intensi e turbolenti anni ’70: il periodo delle rivoluzioni e delle rivendicazioni. Il settimo decennio del Novecento vede la scesa sul campo di giovani studenti, lavoratori costretti a emigrare nelle zone più ricche d’Italia e a lavorare in condizioni terribile e precarie; e che ora insorgono a gran voce per chiedere un miglioramento delle loro status e far valere i loro diritti. Lila è tra questi lavoratori.

Dopo essersi ammalta gravemente, la giovane, nel corso della puntata “Diventare”, affronterà la sorella di Elena, Elisa. Dopo il loro incontro Lina informerà la sua amica della frequentazione tra Elisa e Marcello Solaio. Sconvolta da questa rivelazione, Lenù decide di partire immediatamente per Napoli per avere un colloquio faccia a faccia con la sorella.

Prosegue quindi l’emozionante epopea de “L’amica Geniale” fuoriuscita dalla penna della Ferrante e, puntata dopo puntata, ci avviamo sempre più verso la fine.