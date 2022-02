Tale e Quali show: ecco chi è il vincitore dell’edizione 2022

Ieri sera, in prima serata su Rai1, è andata in onda l’ultima puntata dell’edizione 2022 di Tale e Quali show, la versione non vip del game show condotto da Carlo Conti.

Ad aggiudicarsi il trofeo da vincitore è stato Daniele Quartapelle grazie alla sua insuperabile ed emozionante imitazione di Renato Zero. Nel corso della serata, Daniele ha convinto giuria e pubblico grazie alla sua straordinaria performance de “I migliori anni della nostra vita”.

La sua esibizione è stata giudicata così meritevole, tanto da aver sottratto il primo posto a Luca Cionco e Veronica Perseo, classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto con le loro altrettanto convincenti imitazioni di Fabrizio De Andrè e Lady Gaga.

Come è stato già appurato, il vincitore di questa edizione di Tale e Quali show è Daniele Quartapalle, un nome che – essendo questa l’edizione non vip del programma – sembra non dire nulla. Perciò scopriamo qualcosa in più sul questo neo-vincitore.

Daniele nasce a Roma nel 1968, anche se subito dopo sarà costretto a lasciare la capitale, per traferirsi per un breve periodo a Verona. Appassionato sin dall’infanzia alla musica e all’arte in generale, decide però di proseguire una carriera lavorativa molto più tradizionale, continuando a studiare per diventare geometra.

La passione per la musica non lo abbondona; tant’è che inizia anche a studiare canto, oltre ad andare a vedere esibirsi i grandi della musica al loro concerti. Artisti del calibro dei Pink Floyd o David Bowie.

Sarà però una comune uscita serale a svoltargli la vita: un amico infatti lo porta in un bar a Roma, il “Ciao Nì”. Il locale è interamente dedicato alla figura di Renato Zero, e vista la somiglianza di Daniele Quartapalle con il famoso cantante, gli viene chiesto di esibirsi. Un percorso che lo ha portato direttamente a Tale e Quali Show e speriamo che possa aprirgli mille altre porte.