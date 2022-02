Alex Belli e Luciana Littizzetto: il siparietto a C’è posta per te

Nella puntata di “C’è posta per te”, andata in onda ieri sera su Canale 5, gli spettatori che il sabato sera non hanno rinunciato al tradizionale appuntamento con Maria De Filippi; hanno avuto l’occasione di assistere a un siparietto molto divertente e, per certi versi, indimenticabile.

Assoluti protagonisti della serata di “C’è posta per te” sono stati il volto di “Che Tempo che Fai”, Luciana Littizzetto e quello di “GF Vip”, Alex Belli.

Nel corso delle ultime settimane, il nome di Alex Belli è stato la centro di un forte dibattito, visto la sua recente dichiarazione di essere favorevole alle relazioni aperte, come ha di recente dimostrato il suo rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge.

Al che, Luciana Littizzetto ha dato inizio a un divertente siparietto a C’è posta per te, dicendo: “Lui è per la coppia aperta, spalancata, con gli spifferi, girevole. Adesso Delia è nella casa del GF Vip, quindi puoi stare sicuro. E’ sotto chiave. Loro sono aggrappati a casa loro, poi vanno al GF Vip e succede questo- afferma la Littizzetto, riferendosi al bacio tra Alex belli e Soleil”.

Immediatamente Alex Belli cerca di difendersi: “E’ solo una tipica amicizia artistica”– sostiene lui. Lucina Littizzetto conclude il tutto, affermando divertita: “Io ho assimilato tutto quello che dovevo assimilare ed ho intenzione di farmi monaca dopo questa intervista”.