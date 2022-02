C’è posta per te: ecco gli ospiti della serata di domani

Quarto appuntamento di C’è Posta per te in arrivo per domani 12 febbraio alle 21.20 su Canale 5. Vediamo chi saranno gli ospiti d’onore al people show condotto da Maria De Filippi che da anni, ormai, riscuote enorme successo.

Dopo il “sabato libero” della settimana scorsa, in cui il programma non è andato in onda, (probabilmente per non rischiare cali di share a causa del Festival di Sanremo), Maria De Filippi è pronta a tornare in studio e raccontare le tantissime e tristissime storie che distinguono il programma, insieme ai protagonisti di tali vicende.

A C’è posta per te però, oltre ai comuni mortali che si succederanno ai due lati della famigerata e gigantesca busta, ci saranno anche (come sempre) degli ospiti di eccezione.

Il peolpe show accoglierà infatti tre grandi personalità della tv italiana. Stiamo parlando della comica e conduttrice e attrice Luciana Littizzetto. La donna è nota a tutti per essere il volto de Che tempo Che fa, condotto con Fabio Fazio. A seguirla poi la coppia di ballerini (e nella vita) Francesca Tocca e Raimondo Todaro, entrambi nel cast di Amici. Lei infatti lavora come ballerina professionista e lui, da quest’anno, ricopre il ruolo di nuovo insegnante di ballo.