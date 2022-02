Doc-nelle tue mani: svelato il mistero di Cane Blu

Dopo 4 settimane di attesa, finalmente il significato dell’espressione “Cane Blu” è stato svelato. All’inizo si pensava fosse un nome in codice per riportare ad un simpatico aneddoto avvenuto durante il terribile periodo della pandemia. Poi, ieri sera, abbiamo finalmente capito di cosa si trattasse, già pronti a piangere dopo l’avvertimento di Pierpaolo Spollon su Twitter.

Il Cane blu è un semplice pupazzo blu a forma di cane che il figlio di un paziente ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Ambrosiano mostra al suo papà intubato con lo scopo di farlo stare meglio. Il giocattolo – dice il piccolo – veglierà su di lui e farà in modo che non gli accada niente. Questa, la tenerissima scena andata in onda su Rai1 durante il secondo episodio.

Ma il pupazzo non ha funzionato per tutti. I fan di Gianmarco Saurino, ex componente del cast di Doc, piangono ancora la scomparsa del suo personaggio, il dottor Lorenzo Lazzarini. Ieri sera è stata anche fatta luce sull’effettiva causa della sua morte. Durante il suo ricovero, preso dal tentativo di aiutare una signora intubata in gravi difficoltà respiratorie, ha scongiurato Carolina (Beatrice Grannò) affinché cedesse la sua bombola di ossigeno a quella della sua compagna di stanza, sperando di salvarla. Il nobile gesto gli è però costato la vita.