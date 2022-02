Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 14 Febbraio 2022: Leone coraggioso

Coltivare emozioni positive sarà fondamentale in questa fase di apertura di percorsi e traguardi di carriera. Cercate di godervi momenti con la famiglia, prendetevi cura della vostra casa e ricreate un ambiente positivo. Se persistete potrete realizzare qualche sogno nel cassetto.

Avete voglia di fare nuove conoscenze. Sul lavoro, c’è tanto da fare e ci sono problemi legati ai soldi. Ma tutto si risolverà grazie a Mercurio che presto sarà al vostro fianco. Carriera in ascesa, nuove opportunità e successo in vista!

Il futuro sembrerà più attraente con nuovi piani. I sogni acquisiranno chiarezza. Questo sarà un buon momento per iniziare amicizie, esplorare culture e ambienti diversi, pianificare cambiamenti e investire.

Rompete la routine, respirate aria nuova e recuperare energie. Nuovi piani porteranno motivazione e coraggio per prendere decisioni di vita definitive. Approfittate dell’ispirazione per iniziare diverse attività e prendetevi cura della vostra salute.

La domenica porterà decisioni sul futuro e piani per il cambiamento. Chiarite i vostri obiettivi e pianificate le azioni. Le questioni familiari e domestiche verranno risolte con più leggerezza e soluzioni pratiche.

Inviti e notizie da lontano sono arrivate lo scorso fine settimana portando una ventata di vitalità. Parlate con i fratelli o una persona cara. Questo sarà un buon momento per firmare accordi, chiarire dubbi ed eliminare le angosce.

Questo sarà un buon momento per aumentare gli standard e ottenere una maggiore indipendenza finanziaria. Contate su buoni risultati nelle trattative. Riceverete un supporto importante per vivere più comodamente.

Questo sarà un buon momento per creare piani con il vostro partner, per pianificare cambiamenti nel tuo progetto di vita. Cercate di riflettere e schiarirvi le idee migliorando il vostro umore. Scommettete su nuovi inizi.

Pensate a soluzioni pratiche per aumentare la ricchezza e rendere la vita più leggera. I piani a lungo termine saranno più definiti. Proteggete la vostra salute con scelte sensate e riducete lo stress.

Pesci

Aspettate nuove opportunità, finalmente per voi nati del segno termina un lungo ciclo. Questo sarà un buon momento per attività creative e per amore. Vivete intensamente!